Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II

Королева никогда не снимала обручальное кольцо из валлийского золота, а также кольцо, которое ей подарил на помолвку принц Филипп.

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Королеву Великобритании Елизавету II, обладавшую невероятной коллекцией драгоценностей стоимостью в сотни миллионов фунтов стерлингов, похоронят, скорее всего, в жемчужных серьгах и с ее обручальным кольцом из валлийского золота, которое она никогда не снимала. Такое мнение высказала глава отдела коммуникаций в Совете по природным алмазам Лиза Левинсон в комментарии изданию Metro.

"Большая часть драгоценностей королевы, скорее всего, останется в королевской коллекции, а не будет похоронена вместе с ней, потому что жизнь Ее Величества всегда была связана с наследием королевской семьи в Великобритании и Содружестве. Ее драгоценности составляют большую часть этого наследия", – подчеркнула Левинсон.

Эксперт добавила, что помолвочное кольцо монарха с бриллиантами, взятыми из тиары, принадлежащей матери принца Филиппа Алисе Баттенбергской, скорее всего, будет передано ее дочери, принцессе Анне.

Кольцо королевы, которое ей надел на палец принц Филипп в день их свадьбы, изготовлено из золота, добытого на рудике Клогау Святого Давида. Впервые кольца из валлийского золота были сделаны для родителей Елизаветы на их свадьбу в 1923 году, и с тех пор королевские особы для бракосочетания заказывают кольца из этого золота. Так было у принцессы Маргарет, принцессы Анны и Дианы, принцессы Уэльской. Обручальное кольцо герцогини Кембриджской позже было создано из куска валлийского золота, которое королева подарила принцу Уильяму после помолвки пары.

Что касается частной коллекции украшений Ее Величества, то она насчитывает около 300 наименований, в том числе 98 брошей, 34 пары серег и 15 колец. Когда монарх не носила их, они хранились в Королевской галерее Букингемского дворца. Официальные драгоценности короны хранятся в лондонском Тауэре. Коллекция, датируемая XVII веком, включает более 23 тысяч бриллиантов, сапфиров и рубинов.

Государственные похороны королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. До этого четыре дня дубовый гроб с телом монарха будет находиться в Вестминстер-холле.

Напомним, на прощании с королевой в Эдинбурге принц Эндрю попал в скандал.