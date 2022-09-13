Експертка розповіла, в яких прикрасах поховають Єлизавету ІІ

Королева ніколи не знімала обручку з валлійського золота, а також каблучку, яку їй подарував на заручини принц Філіп.

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Королеву Великобританії Єлизавету II, що мала неймовірну колекцію коштовностей вартістю сотні мільйонів фунтів стерлінгів, поховають, швидше за все, у перлинних сережках і з її обручкою з валлійського золота, яку вона ніколи не знімала. Таку думку висловила голова відділу комунікацій у Раді із природних алмазів Ліза Левінсон у коментарі виданню Metro.

"Більша частина коштовностей королеви, швидше за все, залишиться в королівській колекції, а не буде похована разом з нею, тому що життя Її Величності завжди було пов'язане зі спадщиною королівської родини у Великій Британії та Співдружності. Її коштовності становлять більшу частину цієї спадщини", — наголосила Левінсон.

Експертка додала, що заручну каблучку монархині з діамантами, взятими з тіари, що належить матері принца Філіпа Алісі Баттенберзькій, швидше за все, буде передано її дочці, принцесі Анні.

Каблучку королеви, яку їй одягнув на палець принц Філіп у день їхнього весілля, виготовлено із золота, здобутого на копальні Клогау Святого Давида. Вперше обручки з валлійського золота були зроблені для батьків Єлизавети на їхнє весілля в 1923 році, і відтоді королівські особи для одруження замовляють обручки з цього золота. Так було у принцеси Маргарет, принцеси Анни та Діани, принцеси Уельської. Обручка герцогині Кембриджської пізніше була створена зі шматка валлійського золота, яке королева подарувала принцу Вільяму після заручин пари.

Що стосується приватної колекції прикрас Її Величності, то вона налічує близько 300 найменувань, зокрема 98 брошок, 34 пари сережок та 15 каблучок. Коли монархиня не носила їх, вони зберігалися у Королівській галереї Букінгемського палацу. Офіційні коштовності корони зберігаються у лондонському Тауері. Колекція, датована XVII століттям, включає понад 23 тисячі діамантів, сапфірів та рубінів.

Державний похорон королеви відбудеться у Вестмінстерському абатстві 19 вересня. До цього чотири дні дубова труна з тілом монархині перебуватиме у Вестмінстер-холі.

Нагадаємо, на прощанні з королевою в Единбурзі принц Ендрю потрапив у скандал.