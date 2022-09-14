Венсан Кассель поделился трогательным видео с дочерью в честь ее 18-летия

Дочь Моники Беллуччи стала совершеннолетней.

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55-летний французский актер Венсан Кассель поделился трогательным видео своей 18-летней дочери Девы в честь ее дня рождения.

"18 лет... с днем рождения, Дева. Я так тебя люблю... только Бог знает мою радость", — подписал ролик бывший муж Моники Беллуччи.

На черно-белом видео именинница играет на гитаре и поет, судя по всему, на португальском языке. Юная модель одета довольно просто, в домашнем стиле. Она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

[ + – ] Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя

Дева – дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя.

[ + – ] Дева Кассель Фото: Getty Images

Именинница пошла по стопам своей звездной матери. Деву часто приглашают на модные показы и снимают для обложек влиятельных глянцев. На одной из первых полос юная модель появилась вместе с Моникой Беллуччи.

[ + – ] Моника Беллуччи и Дева Кассель для Vogue

Несмотря на развод родителей, Дева поддерживает хорошие отношения не только с папой, но и его новой женой, 25-летней французской моделью Тиной Кунаки. Девушку приглашали на день рождения возлюбленной Венсана Касселя, где они весело проводили время.

Напомним, Дева Кассель упала с подиума во время модного дефиле.

Также Фокус писал о бойфренде 18-летней Девы, модели из Парижа Луке.