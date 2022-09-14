Венсан Кассель поділився зворушливим відео з донькою на честь її 18-річчя
Донька Моніки Беллуччі стала повнолітньою.
55-річний французький актор Венсан Кассель поділився зворушливим відео своєї 18-річної доньки Діви на честь її дня народження.
"18 років….. з днем народження, Діво. Я так тебе люблю… тільки Бог знає мою радість", — підписав ролик колишній чоловік Моніки Беллуччі.
На чорно-білому відео іменинниця грає на гітарі та співає, судячи з усього, португальською мовою. Юна модель одягнута доволі просто, у домашньому стилі. Вона зібрала волосся у пучок та відмовилася від макіяжу.
Діва — донька італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя.
Іменинниця пішла стопами своєї зіркової матері. Діву часто запрошують на модні покази та знімають для обкладинок впливових глянців. На одній із перших шпальт юна модель з'явилася разом з Монікою Беллуччі.
Попри розлучення батьків, Діва підтримує хороші стосунки не лише з татом, а й з його новою дружиною, 25-річною французькою моделлю Тіною Кунакі. Дівчину запрошували на день народження коханої Венсана Касселя, де вони весело проводили час.
Нагадаємо, Діва Кассель впала з подіуму під час модного дефіле.
Також Фокус писав про бойфренда 18-річної Діви, модель з Парижа Луку.