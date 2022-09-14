Венсан Кассель поділився зворушливим відео з донькою на честь її 18-річчя

Донька Моніки Беллуччі стала повнолітньою.

Related video

55-річний французький актор Венсан Кассель поділився зворушливим відео своєї 18-річної доньки Діви на честь її дня народження.

"18 років….. з днем народження, Діво. Я так тебе люблю… тільки Бог знає мою радість", — підписав ролик колишній чоловік Моніки Беллуччі.

На чорно-білому відео іменинниця грає на гітарі та співає, судячи з усього, португальською мовою. Юна модель одягнута доволі просто, у домашньому стилі. Вона зібрала волосся у пучок та відмовилася від макіяжу.

[ + – ] Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя

Діва — донька італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя.

[ + – ] Діва Кассель Фото: Getty Images

Іменинниця пішла стопами своєї зіркової матері. Діву часто запрошують на модні покази та знімають для обкладинок впливових глянців. На одній із перших шпальт юна модель з'явилася разом з Монікою Беллуччі.

[ + – ] Моніка Беллуччі та Діва Кассель для Vogue

Попри розлучення батьків, Діва підтримує хороші стосунки не лише з татом, а й з його новою дружиною, 25-річною французькою моделлю Тіною Кунакі. Дівчину запрошували на день народження коханої Венсана Касселя, де вони весело проводили час.

Нагадаємо, Діва Кассель впала з подіуму під час модного дефіле.

Також Фокус писав про бойфренда 18-річної Діви, модель з Парижа Луку.