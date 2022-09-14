Никакого попкорна. Похороны Елизаветы II будут транслировать в кинотеатрах

Во время показа похорон королевы зрители смогут купить только воду. Никакого попкорна и снеков продавать не будут.

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19 сентября в Великобритании состоятся государственные похороны королевы Елизаветы II. В день, который объявлен выходным, немало британских кинотеатров в честь уважения к Ее Величеству не будут работать, однако нашлось немало и тех, которые откроют свои двери для зрителей, однако вместо кино и попкорна посетителей ждет трансляция похорон, пишет Metro.

Не будут работать такие крупные сети как Cineworld, Odeon, Showcase и The Light. Однако меньшие операторы, в том числе Curzon и Arc, решили показать похороны бесплатно, отменив остальные программы в этот день.

"Мы должны принять решение показать государственные похороны Ее Величества Королевы в праздничный день в понедельник, 19 сентября, в 11:00. Это бесплатное мероприятие, но необходимо предварительно забронировать место. Пока транслируются похороны, других шоу не будет", – сообщили в Twitter представители сети Arc.

Сеть Vue, владеющая 80 кинотеатрами по всей стране, заявила, что отменила запланированные показы на понедельник, но откроет определенное количество мест для показа похорон.

"Места будут бесплатными, и мы закроем наши торговые прилавки, но во время трансляции будем предлагать бесплатную воду в бутылках. Мы также будем показывать "Лондонское шествие" на большинстве наших площадок в Великобритании в среду, 14 сентября. В этот день все остальные экраны будут открыты для показа фильмов в обычном режиме", – говорится в заявлении.

В связи со смертью королевы премьера романтической комедии "Билет в рай" с участием звезд Голливуда Джорджа Клуни и Джулии Робертс в Великобритании перенесена с 16 на 20 сентября.

Сразу после того, как стало известно о кончине Елизаветы II 8 сентября, началась реализация плана "Лондонский мост", в котором детально расписан сценарий прощания с Ее Величеством на протяжении 10 дней.

Напомним, в каких украшениях похоронят королеву.