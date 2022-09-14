Жодного попкорну. Похорон Єлизавети II транслюватимуть у кінотеатрах

Під час показу похорону королеви глядачі зможуть купити лише воду. Ніякого попкорну та снеків не продаватимуть.

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19 вересня у Великій Британії відбудеться державний похорон королеви Єлизавети II. У день, який оголошено вихідним, чимало британських кінотеатрів на честь поваги до Її Величності не працюватимуть, проте знайшлося чимало і тих, які відчинять свої двері для глядачів, проте замість кіно та попкорну, на відвідувачів чекає трансляція похорону, пише Metro.

Не працюватимуть такі великі мережі як Cineworld, Odeon, Showcase та The Light. Проте менші оператори, зокрема Curzon та Arc, вирішили показати похорон безплатно, скасувавши решту програм у цей день.

"Ми повинні ухвалити рішення показати державний похорон Її Величності Королеви у святковий день у понеділок, 19 вересня, об 11:00. Це безплатний захід, але необхідно попередньо забронювати місце. Поки транслюється похорон, інших шоу не буде", — повідомили у Twitter представники мережі Arc.

Мережа Vue, яка володіє 80 кінотеатрами по всій країні, заявила, що скасувала заплановані покази на понеділок, але відкриє певну кількість місць для показу похорону.

"Місця будуть безплатними, і ми закриємо наші торгові прилавки, але під час трансляції пропонуватимемо безплатну воду в пляшках. Ми також показуватимемо "Лондонську ходу" на більшості наших майданчиків у Великій Британії в середу, 14 вересня. Цього дня всі інші екрани будуть відкриті для показу фільмів у звичайному режимі", — йдеться у заяві.

У зв'язку зі смертю королеви прем'єра романтичної комедії "Квиток у рай" за участю зірок Голлівуду Джорджа Клуні та Джулії Робертс у Великій Британії перенесена з 16 на 20 вересня.

Відразу після того, як стало відомо про смерть Єлизавети II 8 вересня, почалася реалізація плану "Лондонський міст", в якому детально розписаний сценарій прощання з Її Величністю протягом 10 днів.

Нагадаємо, у яких прикрасах поховають королеву.