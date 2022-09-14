В Сети показали Мадонну без фотошопа (фото)

Знаменитость продемонстрировала трендовую прическу и макияж.

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В Сети появились фото 64-летней американской певицы Мадонны без фотошопа. Поп-дива была замечена во время Нью-Йоркской недели моды.

Для мероприятия высокой моды артистка выбрала черный корсет, юбку в клетку и традиционные для Мадонны колготки в сеточку. Волосы звезда сцены заплела в две косички с черными лентами — тренд сезона, который повторяют звезды шоу-бизнеса, в частности супермодель Белла Хадид. Однако изюминкой образа Мадонны стали осветленные брови, собственно, также тренд 2022 года.

К аутфиту Мадонна добавила несколько украшений, темные очки, голубую кофточку и черную сумку. На ногах певицы были высокие ботинки.

[ + – ] Мадонна на Неделе моды в Нью-Йорке.

64-летняя Мадонна начала новые романтические отношения с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Пару уже несколько раз замечали вместе на вечеринках и свиданиях.

До этого певица три года встречалась с танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. После расставания поп-диву подозревали в отношениях с известным фотографом Рикардо Гомесом, однако слухи не подтвердились, они только несколько раз сходили на ужин.

[ + – ] Мадонна в своих соцсетях

Напомним, 64-летняя Мадонна снова кардинально изменила цвет волос.

Также Фокус подробнее писал о новом молодом избраннике Мадонны.