В Сети показали Мадонну без фотошопа (фото)
Знаменитость продемонстрировала трендовую прическу и макияж.
В Сети появились фото 64-летней американской певицы Мадонны без фотошопа. Поп-дива была замечена во время Нью-Йоркской недели моды.
Для мероприятия высокой моды артистка выбрала черный корсет, юбку в клетку и традиционные для Мадонны колготки в сеточку. Волосы звезда сцены заплела в две косички с черными лентами — тренд сезона, который повторяют звезды шоу-бизнеса, в частности супермодель Белла Хадид. Однако изюминкой образа Мадонны стали осветленные брови, собственно, также тренд 2022 года.
К аутфиту Мадонна добавила несколько украшений, темные очки, голубую кофточку и черную сумку. На ногах певицы были высокие ботинки.
64-летняя Мадонна начала новые романтические отношения с 23-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом. Пару уже несколько раз замечали вместе на вечеринках и свиданиях.
До этого певица три года встречалась с танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. После расставания поп-диву подозревали в отношениях с известным фотографом Рикардо Гомесом, однако слухи не подтвердились, они только несколько раз сходили на ужин.
Напомним, 64-летняя Мадонна снова кардинально изменила цвет волос.
Также Фокус подробнее писал о новом молодом избраннике Мадонны.