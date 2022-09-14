У мережі показали Мадонну без фотошопу (фото)

Знаменитість продемонструвала трендову зачіску та макіяж.

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У мережі з'явилися фото 64-річної американської співачки Мадонни без фотошопу. Поп-діву помітили під час Нью-Йоркського тижня моди.

Для заходу високої моди артистка обрала чорний корсет, спідницю у клітинку та традиційні для Мадонни колготи у сіточку. Волосся зірка сцени заплела у дві косички з чорними стрічками — тренд сезону, який наслідують зірки шоу-бізнесу, зокрема супермодель Белла Хадід. Проте родзинкою образу стали висвітлені брови, власне, також тренд 2022.

До аутфіту Мадонна додала кілька прикрас, темні окуляри, блакитну кофтинку та чорну сумочку. На ногах співачки були високі чоботи

[ + – ] Мадонна на Тижні моди у Нью-Йорку

Наразі 64-річна Мадонна почала нові романтичні стосунки з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом. Пару вже кілька разів помічали разом на вечірках та побаченнях.

До цього співачка три роки зустрічалася з танцівником Ахламаліком Вільямсом. Після розставання поп-діву підозрювали у стосунках з відомим фотографом Рікардо Гомесом, проте чутки не підтвердилися, вони лише кілька разів сходили на вечерю.

[ + – ] Мадонна у своїх соцмережах

Нагадаємо, 64-річна Мадонна знову кардинально змінила колір волосся.

Також Фокус детальніше писав про нового молодого обранця Мадонни.