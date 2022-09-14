В Новой Зеландии продают сосиски "Король Карл III", напоминающие пальцы монарха

Отекшие пальцы нового короля Великобритании были использованы владельцем мясного магазина в Новой Зеландии как маркетинговый ход

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Мясная лавка Avon в Окленде (Новая Зеландия) пополнила ассортимент своих товаров сосисками под названием "Король Карл III". Это – отсылка к вечно опухшим пальцам нового монарха, который признавался, что сам не раз называл свои пальцы "колбасными", пишет Daily Mail.

Avon's Butchery взяла имя короля для своей линии колбасных изделий после того, как в сети появились фото пальцев короля крупным планом, а также мемы на эту тему. Мясная лавка сначала тоже опубликовала снимок короля Карла III, но убрала с изображения его пальцы и в шутку заменила их настоящими сосисками.

"Я попаду в ад", – гласила подпись.

На еще одном кадре изображены "колбасные пальцы короля Карла III" на витрине среди других изделий с подписью "Ограниченные запасы".

Как известно, от отека пальцев первенец королевы страдает много лет. Это говорит о нарушении водного обмена в организме, что может быть спровоцировано рядом факторов.

Женщины более склонны к отекам, чем мужчины, а у пожилых людей может развиться расстройство, если они сидят в течение длительного периода времени.

Короля Карла много раз фотографировали с опухшими руками и ногами, особенно после длительных полетов или путешествий в жаркие страны.

Еще одной причиной этого явления может быть артрит, которым часто болеют люди старше 60 лет. Он обычно поражает три основные области кисти – сустав большого пальца или любой из суставов пальцев.

Отеки также часто появляются при диете с высоким содержанием соли или употреблении определенных лекарства, например, от высокого кровяного давления.

Напомним, король Карл III разнервничался из-за потекшей ручки и выругался на публике. Этот момент попал на видео и разлетелся по Сети.