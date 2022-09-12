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Стиль жизни

"Колбасные пальцы". Врач рассказал о проблемах со здоровьем у короля Чарльза III

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Фото: Getty Images | Король Чарльз III сам называл свои пальцы "колбасными"

Его Величество страдает отеками давно. Особенно заметны они после перелетов или длительных поездок.

После того, как принц Чарльз стал королем Чарльзом III, интерес к нему вырос во всем мире, поэтому неудивительно, что его рассматривают буквально под микроскопом: эмоции, поведение, внешность. В частности британский доктор Гарет Най обратил внимание на один момент, который может говорить о давних проблемах со здоровьем у 73-летнего монарха, о чем он и рассказал в комментарии Daily Star.

Врач обратил внимание на опухшие пальцы Его Величества. По его словам, от этого Чарльз страдал годами, а сам монарх даже в шутку называл их своими "колбасными пальцами" еще в 2012 году во время турне по Австралии после долгого перелета. Первенца королевы много раз фотографировалим с опухшими руками и ногами, особенно после длительных полетов или путешествий в жаркие страны.

Най отмечает, что отек может быть вызван многочисленными заболеваниями, а также задержкой воды или, что наиболее вероятно, просто старостью.

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Король Чарльз III беседует с лидером лейбористов сэром Кейром Стармером
Фото: Getty Images

"Отек – это состояние, при котором тело начинает задерживать жидкость в конечностях, обычно в ногах и лодыжках, но также и в пальцах, что вызывает их отек", – подчеркнул специалист.

Женщины более склонны к отекам, чем мужчины, а у пожилых людей отек может развиться, если они сидят в течение длительного периода времени.

Другой потенциальной причиной появления "колбасных пальцев" является артрит.

"Артрит – еще одно распространенное заболевание людей старше 60 лет. Он часто поражает три основные области кисти – сустав большого пальца или любой из суставов пальцев. Пальцы обычно становятся жесткими, болезненными и опухшими, и, хотя лекарства могут облегчить боль, припухлость может оставаться", – продолжил врач.

Другими причинами могут быть диета с высоким содержанием соли или определенные лекарства, например, от высокого кровяного давления.

Ранее мы рассказывали о том, что доктор Деб Коэн-Джонс, живущая в Перте, Западная Австралия, указала на признак скорой смерти королевы, который был заметен за два дня до ее ухода. Речь идет о темных пятнах на кистях Ее Величества, которые были отчетливо видны 6 сентября, когда она принимала у себя в Балморале новоизбранного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.