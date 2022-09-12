"Колбасные пальцы". Врач рассказал о проблемах со здоровьем у короля Чарльза III

Его Величество страдает отеками давно. Особенно заметны они после перелетов или длительных поездок.

После того, как принц Чарльз стал королем Чарльзом III, интерес к нему вырос во всем мире, поэтому неудивительно, что его рассматривают буквально под микроскопом: эмоции, поведение, внешность. В частности британский доктор Гарет Най обратил внимание на один момент, который может говорить о давних проблемах со здоровьем у 73-летнего монарха, о чем он и рассказал в комментарии Daily Star.

Врач обратил внимание на опухшие пальцы Его Величества. По его словам, от этого Чарльз страдал годами, а сам монарх даже в шутку называл их своими "колбасными пальцами" еще в 2012 году во время турне по Австралии после долгого перелета. Первенца королевы много раз фотографировалим с опухшими руками и ногами, особенно после длительных полетов или путешествий в жаркие страны.

Най отмечает, что отек может быть вызван многочисленными заболеваниями, а также задержкой воды или, что наиболее вероятно, просто старостью.

[ + – ] Король Чарльз III беседует с лидером лейбористов сэром Кейром Стармером Фото: Getty Images

"Отек – это состояние, при котором тело начинает задерживать жидкость в конечностях, обычно в ногах и лодыжках, но также и в пальцах, что вызывает их отек", – подчеркнул специалист.

Женщины более склонны к отекам, чем мужчины, а у пожилых людей отек может развиться, если они сидят в течение длительного периода времени.

Другой потенциальной причиной появления "колбасных пальцев" является артрит.

"Артрит – еще одно распространенное заболевание людей старше 60 лет. Он часто поражает три основные области кисти – сустав большого пальца или любой из суставов пальцев. Пальцы обычно становятся жесткими, болезненными и опухшими, и, хотя лекарства могут облегчить боль, припухлость может оставаться", – продолжил врач.

Другими причинами могут быть диета с высоким содержанием соли или определенные лекарства, например, от высокого кровяного давления.

Ранее мы рассказывали о том, что доктор Деб Коэн-Джонс, живущая в Перте, Западная Австралия, указала на признак скорой смерти королевы, который был заметен за два дня до ее ухода. Речь идет о темных пятнах на кистях Ее Величества, которые были отчетливо видны 6 сентября, когда она принимала у себя в Балморале новоизбранного премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.