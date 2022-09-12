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Стиль життя

"Ковбасні пальці". Лікар розповів про проблеми зі здоров'ям у короля Чарльза ІІІ

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Фото: Getty Images | Король Чарльз III сам називав свої пальці "ковбасними"

Його Величність страждає на набряки давно. Особливо помітні вони після перельотів чи тривалих поїздок.

Після того, як принц Чарльз став королем Чарльзом III, інтерес до нього виріс у всьому світі, тому не дивно, що його розглядають буквально під мікроскопом: емоції, поведінка, зовнішність. Зокрема, британський доктор Гарет Най звернув увагу на один момент, який може говорити про давні проблеми зі здоров'ям у 73-річного монарха, про що він і розповів у коментарі Daily Star.

Лікар звернув увагу на набряклі пальці Його величності. За його словами, від цього Чарльз страждав роками, а сам монарх навіть жартома називав їх своїми "ковбасними пальцями" ще у 2012 році під час турне Австралією після довгого перельоту. Первістка королеви багато разів фотографували з набряклими руками та ногами, особливо після тривалих польотів чи подорожей у спекотні країни.

Най зазначає, що набряк може бути викликаний численними захворюваннями, а також затримкою води або, що найімовірніше, просто старістю.

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Король Чарльз III розмовляє з лідером лейбористів сером Кейром Стармером
Фото: Getty Images

"Набряк — це стан, під час якого тіло починає затримувати рідину в кінцівках, зазвичай у ногах і кісточках, але також і в пальцях, що викликає їх набряк", — підкреслив фахівець.

Жінки схильніші до набряків, ніж чоловіки, а в людей похилого віку набряк може розвинутися, якщо вони сидять протягом тривалого періоду часу.

Іншою потенційною причиною появи "ковбасних пальців" є артрит.

"Артрит — ще одне поширене захворювання людей за 60 років. Він часто вражає три основні області кисті — суглоб великого пальця або будь-який із суглобів пальців. Пальці зазвичай стають жорсткими, хворобливими та набряклими, і, хоча ліки можуть полегшити біль, припухлість може залишатися", — продовжив лікар.

Іншими причинами може бути дієта з високим вмістом солі або певні ліки, наприклад, від високого кров'яного тиску.

Раніше ми розповідали про те, що лікарка Деб Коен-Джонс, яка живе в Перті, що в Західній Австралії, вказала на ознаку швидкої смерті королеви, яка була помітна за два дні до її відходу. Йдеться про темні плями на кистях Її Величності, які було чітко видно 6 вересня, коли вона приймала в себе в Балморалі новообрану прем'єр-міністерку Великобританії Ліз Трасс.