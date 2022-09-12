"Ковбасні пальці". Лікар розповів про проблеми зі здоров'ям у короля Чарльза ІІІ

Його Величність страждає на набряки давно. Особливо помітні вони після перельотів чи тривалих поїздок.

Після того, як принц Чарльз став королем Чарльзом III, інтерес до нього виріс у всьому світі, тому не дивно, що його розглядають буквально під мікроскопом: емоції, поведінка, зовнішність. Зокрема, британський доктор Гарет Най звернув увагу на один момент, який може говорити про давні проблеми зі здоров'ям у 73-річного монарха, про що він і розповів у коментарі Daily Star.

Лікар звернув увагу на набряклі пальці Його величності. За його словами, від цього Чарльз страждав роками, а сам монарх навіть жартома називав їх своїми "ковбасними пальцями" ще у 2012 році під час турне Австралією після довгого перельоту. Первістка королеви багато разів фотографували з набряклими руками та ногами, особливо після тривалих польотів чи подорожей у спекотні країни.

Най зазначає, що набряк може бути викликаний численними захворюваннями, а також затримкою води або, що найімовірніше, просто старістю.

[ + – ] Король Чарльз III розмовляє з лідером лейбористів сером Кейром Стармером Фото: Getty Images

"Набряк — це стан, під час якого тіло починає затримувати рідину в кінцівках, зазвичай у ногах і кісточках, але також і в пальцях, що викликає їх набряк", — підкреслив фахівець.

Жінки схильніші до набряків, ніж чоловіки, а в людей похилого віку набряк може розвинутися, якщо вони сидять протягом тривалого періоду часу.

Іншою потенційною причиною появи "ковбасних пальців" є артрит.

"Артрит — ще одне поширене захворювання людей за 60 років. Він часто вражає три основні області кисті — суглоб великого пальця або будь-який із суглобів пальців. Пальці зазвичай стають жорсткими, хворобливими та набряклими, і, хоча ліки можуть полегшити біль, припухлість може залишатися", — продовжив лікар.

Іншими причинами може бути дієта з високим вмістом солі або певні ліки, наприклад, від високого кров'яного тиску.

Раніше ми розповідали про те, що лікарка Деб Коен-Джонс, яка живе в Перті, що в Західній Австралії, вказала на ознаку швидкої смерті королеви, яка була помітна за два дні до її відходу. Йдеться про темні плями на кистях Її Величності, які було чітко видно 6 вересня, коли вона приймала в себе в Балморалі новообрану прем'єр-міністерку Великобританії Ліз Трасс.