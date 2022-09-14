У Новій Зеландії продають сосиски "Король Карл III", що нагадують пальці монарха

Набряклі пальці нового короля Великобританії використані власником м'ясного магазину в Новій Зеландії як маркетинговий хід

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М'ясна лавка Avon в Окленді (Нова Зеландія) поповнила асортименти своїх товарів сосисками під назвою "Король Карл III". Це — посилання на вічно опухлі пальці нового монарха, який зізнавався, що сам не раз називав свої пальці "ковбасними", пише Daily Mail.

Avon's Butchery взяла ім'я короля для своєї лінії ковбасних виробів після того, як у мережі з'явилися фото пальців короля крупним планом, а також меми на цю тему. М'ясна крамниця спочатку теж опублікувала знімок короля Карла III, але прибрала із зображення його пальці і жартома замінила їх справжніми сосисками.

"Я потраплю в пекло", — говорив підпис.

На ще одному кадрі зображено "ковбасні пальці короля Карла III" на вітрині серед інших виробів з підписом "Обмежені запаси".

Як відомо, від набряку пальців первісток королеви страждає багато років. Це говорить про порушення водного обміну в організмі, що може спровокувати низку факторів.

Жінки схильніші до набряків, ніж чоловіки, а у людей похилого віку може розвинутися розлад, якщо вони сидять протягом тривалого проміжку часу.

Короля Карла III багато разів фотографували з опухлими руками та ногами, особливо після тривалих польотів чи подорожей до спекотних країн.

Ще однією причиною цього явища може бути артрит, на який часто хворіють люди старші за 60 років. Він зазвичай вражає три основні області кисті — суглоб великого пальця чи будь-який із суглобів пальців.

Набряки також часто з'являються при дієті з високим вмістом солі або вживанні певних ліків, наприклад, високого кров'яного тиску.

Нагадаємо, король Карл III рознервувався через ручки, що потекла, і вилаявся на публіці. Цей момент потрапив на відео і розлетівся мережею.