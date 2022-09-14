После смерти королевы Елизаветы II в Британии раскупают памятные кружки, монет и мишек Паддингтонов

Запросы в Google "Королевские реликвии" взлетели на 100%

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По всему миру поклонники королевы Елизаветы II и коллекционеры открыли настоящую охоту за сувенирами, посвященным покойному монарху. Об этом пишет Daily Mail.

Особенно ценятся сувениры, выпущенные к Платиновому юбилею королевы: чашки и монеты. Особенно монеты на которых красуется автограф королевы.

Также популярны чашки с надписью "Боже, храни королеву", цены на них выросли в четыре раза. Недавно такую чашку продали за 104 фунта на онлайн-аукционе.

[ + – ] Чашка, выпущенная к Платиновому юбилею королевы Фото: Скриншот

Сайт Королевского монетного двора не выдержал наплыва посетителей и "падал" уже несколько раз. На прошлой неделе в онлайн-очереди стояли почти семь тысяч покупателей. И монета номиналом в 5 фунтов, посвященная 70-летнему правлению королевы, которая ранее стоила 13 фунтов стерлингов, была распродана прошлой ночью.

Также раскупили золотые пятифунтовики, стоимостью в 375 фунтов стерлингов, отчеканенные в 2005 году в честь 200-летия Трафальгарской битвы.

Взлетели продажи и плюшевых мишек. Речь идет о мишке Паддингтоне, который появлялся в рекламном ролике вместе с королевой и пил с ней час с сэндвичами.

[ + – ] Мишка Паддингтон Фото: Скриншот

Популярный герой детских фильмов стал невероятно популярен после того, как скорбящие стали оставлять игрушки вместе с цветами у Букингемского дворца. И в Сети появились трогательные рисунки, изображающие королеву, уходящую вместе с мишкой.

Также у коллекционеров идет охота за популярными газетами и журналами, которые вышли с сообщениями о смерти королевы. Особенно ценится Daily Mail. Сейчас одна газета продается за почти сто фунтов.

[ + – ] Обложки британских газет, сообщающие о смерти монарха Фото: Скриншот

Невероятно выросли в цене и куклы Барби, выпущенные в честь Платинового юбилея королевы. Одну такую куклу-королеву продали на eBay по цене 4995 фунтов стерлингов в начале этой недели.

Впрочем, инвесторы считают, что не все королевские реликвии – ценны и будут расти в цене. Лаура Сутер, глава отдела личных финансов в инвестиционной компании AJ Bell, говорит: "Если кто-то в настоящее время скупает королевские реликвии исключительно с целью получения прибыли, им следует действовать с осторожностью. Нет гарантии, что все предметы вырастут в цене, и очень сложно предсказать, что значительно вырастет в цене, а что подешевеет".

Сайты продаж, такие как eBay и Gumtree, завалены посудой, носовыми платками и брошками, посвященными королевским событиям.

Во время Платинового юбилея в этом году на сувениры был потрачен 281 миллион фунтов стерлингов.

Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop Фото: Royal Collection Shop

Но аукционисты отмечают, что эксклюзивные и личные вещи, конечно, ценятся дороже массовых сувениров. Особенно это касается писем и открыток, которые королева подписывала родным, друзьям и сотрудникам. Если подпись гласит "Лилибет" – то это особенно ценный экземпляр, ведь послание очень личное. Но ценятся послания королевы, написанные до 1960 года, после она часто не расписывалась лично, а оставляла подпись-печать.

Личный автограф королевы особенно ценится, потому что членам королевской семьи запрещено раздавать автографы, как кинозвездам, так что коллекционерам приходится охотиться за личной корреспонденцией.

Есть и массовые сувениры, которые все же оказались ценными. Производитель керамики Royal Doulton изготовил около 1000 "чашек для влюбленных" ограниченным тиражом в ознаменование коронации королевы Елизаветы в 1953 году. Они стоили по 20 фунтов каждая. Сейчас их продают за 400 фунтов.