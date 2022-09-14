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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

После смерти королевы Елизаветы II в Британии раскупают памятные кружки, монет и мишек Паддингтонов

Елизавета II, памятная монета, сувениры, платиновый юбилей, мишка паддингтон
Фото: Express | Памятная монета, выпущенная в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II

Запросы в Google "Королевские реликвии" взлетели на 100%

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По всему миру поклонники королевы Елизаветы II и коллекционеры открыли настоящую охоту за сувенирами, посвященным покойному монарху. Об этом пишет Daily Mail.

Особенно ценятся сувениры, выпущенные к Платиновому юбилею королевы: чашки и монеты. Особенно монеты на которых красуется автограф королевы.

Также популярны чашки с надписью "Боже, храни королеву", цены на них выросли в четыре раза. Недавно такую чашку продали за 104 фунта на онлайн-аукционе.

Елизавета II, памятная монета, сувениры, платиновый юбилей, мишка паддингтон
Чашка, выпущенная к Платиновому юбилею королевы
Фото: Скриншот

Сайт Королевского монетного двора не выдержал наплыва посетителей и "падал" уже несколько раз. На прошлой неделе в онлайн-очереди стояли почти семь тысяч покупателей. И монета номиналом в 5 фунтов, посвященная 70-летнему правлению королевы, которая ранее стоила 13 фунтов стерлингов, была распродана прошлой ночью.

Также раскупили золотые пятифунтовики, стоимостью в 375 фунтов стерлингов, отчеканенные в 2005 году в честь 200-летия Трафальгарской битвы.

Взлетели продажи и плюшевых мишек. Речь идет о мишке Паддингтоне, который появлялся в рекламном ролике вместе с королевой и пил с ней час с сэндвичами.

Елизавета II, памятная монета, сувениры, платиновый юбилей, мишка паддингтон
Мишка Паддингтон
Фото: Скриншот

Популярный герой детских фильмов стал невероятно популярен после того, как скорбящие стали оставлять игрушки вместе с цветами у Букингемского дворца. И в Сети появились трогательные рисунки, изображающие королеву, уходящую вместе с мишкой.

Также у коллекционеров идет охота за популярными газетами и журналами, которые вышли с сообщениями о смерти королевы. Особенно ценится Daily Mail. Сейчас одна газета продается за почти сто фунтов.

Елизавета II, памятная монета, сувениры, платиновый юбилей, мишка паддингтон
Обложки британских газет, сообщающие о смерти монарха
Фото: Скриншот

Невероятно выросли в цене и куклы Барби, выпущенные в честь Платинового юбилея королевы. Одну такую куклу-королеву продали на eBay по цене 4995 фунтов стерлингов в начале этой недели.

Впрочем, инвесторы считают, что не все королевские реликвии – ценны и будут расти в цене. Лаура Сутер, глава отдела личных финансов в инвестиционной компании AJ Bell, говорит: "Если кто-то в настоящее время скупает королевские реликвии исключительно с целью получения прибыли, им следует действовать с осторожностью. Нет гарантии, что все предметы вырастут в цене, и очень сложно предсказать, что значительно вырастет в цене, а что подешевеет".

Сайты продаж, такие как eBay и Gumtree, завалены посудой, носовыми платками и брошками, посвященными королевским событиям.

Во время Платинового юбилея в этом году на сувениры был потрачен 281 миллион фунтов стерлингов.

сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
Фото: Royal Collection Shop
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
Фото: Royal Collection Shop
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
Фото: Royal Collection Shop
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
Фото: Royal Collection Shop
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
Фото: Royal Collection Shop
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
Фото: Royal Collection Shop
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
Фото: Royal Collection Shop
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы
сувениры, королева елизавета, елизавета умерла, королева умерла, платиновый юбилей королевы

Но аукционисты отмечают, что эксклюзивные и личные вещи, конечно, ценятся дороже массовых сувениров. Особенно это касается писем и открыток, которые королева подписывала родным, друзьям и сотрудникам. Если подпись гласит "Лилибет" – то это особенно ценный экземпляр, ведь послание очень личное. Но ценятся послания королевы, написанные до 1960 года, после она часто не расписывалась лично, а оставляла подпись-печать.

Личный автограф королевы особенно ценится, потому что членам королевской семьи запрещено раздавать автографы, как кинозвездам, так что коллекционерам приходится охотиться за личной корреспонденцией.

Есть и массовые сувениры, которые все же оказались ценными. Производитель керамики Royal Doulton изготовил около 1000 "чашек для влюбленных" ограниченным тиражом в ознаменование коронации королевы Елизаветы в 1953 году. Они стоили по 20 фунтов каждая. Сейчас их продают за 400 фунтов.