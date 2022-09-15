Дженнифер Лопес призналась в том, что она ненавидит в Бене Аффлеке

У возлюбленного артистки есть одна вредная привычка.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес призналась, что она ненавидит в своем муже Бене Аффлеке. Об этом пишет Radar Online.

Звезда сцены и соцсетей рассказала о вредной привычке своего возлюбленного, которую она не переносит. 50-летний оскароносный актер часто курит. Однако Бен Аффлек пошел на встречу своей жене и перестал курить дома. При этом полностью бросить вредную привычку возлюбленный Лопес не смог.

"Дженнифер ненавидит курение. Вы не похожи на Дженнифер Лопес, если не ухаживаете за своим телом. Она не пьет, не ест плохую пищу и точно не курит", — рассказывает источник издания.

[ + – ] Дженнифер Лопес Фото: instyle.com

Американская певица и голливудский актер продолжили историю своей любви после паузы в двадцать лет. В 2001 они познакомились и почти сыграли свадьбу, однако в последний момент все планы разрушились. За период разлуки знаменитости успели побывать в разных браках и стать родителями, однако их дороги снова сошлись в одну.

В 2021 Джей Ло и Бен Аффлек снова начали встречаться, а через год сыграли роскошную свадьбу.

[ + – ] Дженнифер Лопес в день своей свадьбы Фото: chrisappleton1

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала смелое платье модного оттенка.

Также Фокус писал о самых громких свадьбах лета 2022, среди которых церемония бракосочетания Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.