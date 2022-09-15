Дженніфер Лопес зізналася, що вона ненавидить у Бену Аффлеку

У коханого артистки є одна шкідлива звичка.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес зізналася, що вона ненавидить у своєму чоловікові, Бену Аффлеку. Про це пише Radar Online.

Зірка сцени та соцмереж розповіла про шкідливу звичку свого коханого, яку вона не переносить. 50-річний оскароносний актор часто курить. Проте Бен Аффлек пішов на зустріч своїй дружині та перестав палити вдома. Разом з цим повністю кинути шкідливу звичку коханий Лопес не зміг.

"Дженніфер ненавидить паління. Ви не схожі на Дженніфер Лопес, якщо не доглядаєте за своїм тілом. Вона не п’є, не їсть погану їжу і точно не курить", — розповідає джерело видання.

[ + – ] Дженніфер Лопес Фото: instyle.com

Американська співачка та голлівудський актор продовжили історію свого кохання після паузи у двадцять років. У 2001 вони познайомилися та майже зіграли весілля, проте в останній момент усі плани зруйнувалися. За період розлуки знаменитості встигли побувати в різних шлюбах та стати батьками, проте їхні дороги знову зійшлися в одну.

У 2021 Джей Ло та Бен Аффлек знову почали зустрічатися, а через рік зіграли розкішне весілля.

[ + – ] Дженніфер Лопес у день свого весілля Фото: chrisappleton1

Нагадаємо, 53-річна Дженніфер Лопес продемонструвала сміливу сукню модного відтінку.

Також Фокус писав про найгучніші весілля літа 2022, серед яких церемонія одруження Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.