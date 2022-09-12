Дженніфер Лопес вирушила на барахолку у сміливій сукні модного кольору

Джей Ло поєднала довгу сукню з босоніжками на високій платформі.

53-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес, яка нещодавно вийшла заміж за Бена Аффлека, вирушила на шопінг у компанії 14-річної дочки Емми на один із блошиних ринків Лос-Анджелеса, де й була помічена папараці.

Для походу за пошуками чогось цікавого на численних розкладках торговців Джей Ло вбралася традиційно ефектно. Вона одягла зелену сукню довжини міді з глибоким вирізом та розрізами під ліфом.

Наряд Дженніфер практично повністю оголював її спину. Образ знаменитість доповнила великими сережками-кільцями та янтарними сонцезахисними окулярами-авіаторами. Свій зріст в 164 сантиметри зірка збільшила за допомогою бежевих босоніжок на масивній платформі та з не менш масивним каблуком.

Волосся Лопес туго стягнула і зібрала в недбалий пучок, а в руках тримала коричневу сумку Christian Dior.

Її дочка обрала повсякденний та зручний образ, поєднавши мішкувату коричневу футболку з синіми джинсовими шортами. На ноги дівчина взула бордові черевики у стилі мілітарі.

Разом із Дженніфер та Еммою по ринку розгулював друг дівчини, який знайшов стильну лампу у стилі Тіффані з абажуром із кольорового скла.

Зробивши кілька покупок на ринку, Дженніфер, її діти і охоронець повернулися до свого чорного позашляховика, сівши в який, поїхали додому.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес під час двох медових місяців, які вони з Беном провели в Парижі та в Італії, вигуляла безліч стильних та яскравих вбрань. Романтична відпустка молодят завершилася, і вони вже повернулися додому. Пара нещодавно переїхала до розкішного особняка, а Бен продав свій холостяцький маєток.