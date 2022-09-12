Дженнифер Лопес отправилась на барахолку в смелом платье модного цвета

Джей Ло сочетала длинное платье с босоножками на высокой платформе.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно вышла замуж за Бена Аффлека, отправилась на шопинг в компании 14-летней дочери Эммы на один из блошиных рынков Лос-Анджелеса, где и была замечена папарацци.

Для похода за поисками чего-то интересного на многочисленных раскладках торговцев Джей Ло нарядилась традиционно эффектно. Она надела зеленое платье длины миди с глубоким вырезом и разрезами под лифом.

Наряд Дженнифер практически полностью оголял ее спину. Образ знаменитость дополнила большими серьгами-кольцами и янтарными солнцезащитными очками-авиаторами. Свой рост в 164 сантиметра звезда увеличила с помощью бежевых босоножек на массивной платформе и с не менее массивным каблуком.

Волосы Лопес туго стянула и собрала в небрежный пучок, а в руках держала коричневую сумку Christian Dior.

Ее дочь выбрала повседневный и удобный образ, сочетав мешковатую коричневую футболку с синими джинсовыми шортами. На ноги девушка обула бордовые ботинки в стиле милитари.

Вместе с Дженнифер и Эммой по рынку разгуливал друг девушки, который нашел стильную лампу в стиле Тиффани с абажуром из цветного стекла.

Сделав несколько покупок на рынке, Дженнифер, сопровождающие ее дети и телоранитель вернулись к своему черному внедорожнику, сев в который, уехали домой.

Напомним, Дженнифер Лопес во время двух медовых месяцев, которые они с Беном провели в Париже и в Италии, выгуляла множество стильных и ярких нарядов. Романтический отпуск молодоженов завершился, и они уже вернулись домой. Пара недавно переехала в роскошный особняк, а Бен продал свое холостяцкое поместье.