Дженнифер Лопес с дочерью Бена Аффлека сходили на шоппинг (фото)

В конце дня артистка разрешила девочке сесть за руль своего автомобиля.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес вышла на прогулку с дочерью Бена Аффлека от первого брака. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены прогулялась модными бутиками на Беверли-Хиллз с 16-летней Вайолет — дочерью оскароносного Бена Аффлека от брака с актрисой Дженнифер Гарнер. В конце дня Джей Ло даже разрешила девушке сесть за руль своего автомобиля.

Новоиспеченная жена Бена Аффлека выбрала для выхода белую футболку, брюки с коричневым ремнем и босоножки на высокой платформе. В руках певица держала массивную сумочку Dior. А в роли аксессуаров добавила трендовые очки. Волосы Дженнифер Лопес были накручены легкими волнами.

[ + – ] Дженнифер Лопес и дочь Бена Аффлека на прогулке

Тем временем 16-летняя Вайолет надела мини-платье с цветочным принтом и черные ботинки. С собой она тоже взяла массивную сумку для шопинга.

[ + – ] Дженнифер Лопес и дочь Бена Аффлека на прогулке

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально скрепили свои отношения летом 2022 года. Хотя познакомились в начале 2000-х. После 20-летнего "перерыва" звездная пара восстановила свой роман и довела его до церемонии бракосочетания.

Напомним, Дженнифер Лопес показала официальные фото со свадьбы с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о вредной привычке Бена Аффлека, раздражающей Джей Ло.