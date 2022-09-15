Дженніфер Лопес з донькою Бена Аффлека сходили на шопінг (фото)

Наприкінці дня артистка дозволила дівчинці сісти за кермо свого автомобіля.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес вийшла на прогулянку з донькою Бена Аффлека від першого шлюбу. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени прогулялася модними бутиками на Беверлі-Гіллз з 16-річною Вайолет — донькою оскароносного Бена Аффлека від шлюбу з акторкою Дженніфер Гарнер. Наприкінці дня Джей Ло навіть дозволила дівчині сісти за кермо свого автомобіля.

Новоспечена дружина Бена Аффлека обрала для виходу білу футболку, кремові штани з коричневим ременем та босоніжки на високій платформі. У руках співачка тримала масивну сумочку від Dior. А в ролі аксесуарів додала трендові окуляри. Волосся Дженніфер Лопес було накручене легкими хвилями.

[ + – ] Дженніфер Лопес та донька Бена Аффлека на прогулянці

Тим часом 16-річна Вайолет одягла мінісукню з квітковим принтом і чорні черевики. Із собою вона також узяла масивну сумку для шопінгу.

[ + – ] Дженніфер Лопес та донька Бена Аффлека на прогулянці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно скріпили свої стосунки влітку 2022. Хоча познайомилися на початку 2000-х. Після 20-річної "перерви" зіркова пара відновила свій роман та довела його до церемонії одруження.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала офіційні фото з весілля з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про шкідливу звичку Бена Аффлека, яка дратує Джей Ло.