Дженніфер Лопес з донькою Бена Аффлека сходили на шопінг (фото)
Наприкінці дня артистка дозволила дівчинці сісти за кермо свого автомобіля.
53-річна американська співачка Дженніфер Лопес вийшла на прогулянку з донькою Бена Аффлека від першого шлюбу. Про це пише Daily Mail.
Зірка сцени прогулялася модними бутиками на Беверлі-Гіллз з 16-річною Вайолет — донькою оскароносного Бена Аффлека від шлюбу з акторкою Дженніфер Гарнер. Наприкінці дня Джей Ло навіть дозволила дівчині сісти за кермо свого автомобіля.
Новоспечена дружина Бена Аффлека обрала для виходу білу футболку, кремові штани з коричневим ременем та босоніжки на високій платформі. У руках співачка тримала масивну сумочку від Dior. А в ролі аксесуарів додала трендові окуляри. Волосся Дженніфер Лопес було накручене легкими хвилями.
Тим часом 16-річна Вайолет одягла мінісукню з квітковим принтом і чорні черевики. Із собою вона також узяла масивну сумку для шопінгу.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно скріпили свої стосунки влітку 2022. Хоча познайомилися на початку 2000-х. Після 20-річної "перерви" зіркова пара відновила свій роман та довела його до церемонії одруження.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала офіційні фото з весілля з Беном Аффлеком.
Також Фокус писав про шкідливу звичку Бена Аффлека, яка дратує Джей Ло.