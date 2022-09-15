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Стиль життя

Дженніфер Лопес з донькою Бена Аффлека сходили на шопінг (фото)

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Фото: instyle.com | Дженніфер Лопес

Наприкінці дня артистка дозволила дівчинці сісти за кермо свого автомобіля.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес вийшла на прогулянку з донькою Бена Аффлека від першого шлюбу. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени прогулялася модними бутиками на Беверлі-Гіллз з 16-річною Вайолет — донькою оскароносного Бена Аффлека від шлюбу з акторкою Дженніфер Гарнер. Наприкінці дня Джей Ло навіть дозволила дівчині сісти за кермо свого автомобіля.

Новоспечена дружина Бена Аффлека обрала для виходу білу футболку, кремові штани з коричневим ременем та босоніжки на високій платформі. У руках співачка тримала масивну сумочку від Dior. А в ролі аксесуарів додала трендові окуляри. Волосся Дженніфер Лопес було накручене легкими хвилями.

Дженніфер Лопес та донька Бена Аффлека на прогулянці

Тим часом 16-річна Вайолет одягла мінісукню з квітковим принтом і чорні черевики. Із собою вона також узяла масивну сумку для шопінгу.

Дженніфер Лопес та донька Бена Аффлека на прогулянці

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек офіційно скріпили свої стосунки влітку 2022. Хоча познайомилися на початку 2000-х. Після 20-річної "перерви" зіркова пара відновила свій роман та довела його до церемонії одруження.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала офіційні фото з весілля з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про шкідливу звичку Бена Аффлека, яка дратує Джей Ло.