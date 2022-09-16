Эксперт указала на различия в семьях принца Уильяма и принца Гарри (видео)

Принц и принцесса Уэльские придерживаются формальностей во время церемонии прощания. В свою очередь герцоги Сассекские менее скованы королевским протоколом и могут позволить себе больше эмоций.

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Совместное появление на траурных мероприятиях принцев Уильяма и Гарри с супругами дало многим экспертам по языку тела повод в деталях проанализировать поведение членов королевской семьи и составить свои выводы по поводу того, какие отношения на самом деле царят как в парах, так и между братьями и их женами. Эксперт по языку тела и специалист по связям Катя Лойзель в комментарии 7News высказала свое мнение по этому поводу.

По ее словам, 14 сентября на прощании с королевой в Вестминстер-холле принц Уильям и его жена Кейт выглядели "крайне расстроенными". А вот решение Гарри и Меган нарушить формальности и взяться за руки было признаком того, что у них есть "желание общаться и быть ближе друг к другу".

Эксперт отметила, что опущенные головы принца Уильяма и Кейт, нахмуренные брови, напряжение в области шеи и рта и плотно сжатые губы свидетельствуют о том, что пара пыталась сдержать слезы.

"Более выраженное сжатие губ, как в случае с принцем Уильямом – его губы плотно сжаты вместе, – указывает на крайний уровень дискомфорта и стресса", – сказала она.

На кадрах с процессии Уильям и Кейт выглядели несчастными на переднем плане, в то время как Гарри и Меган смотрели друг на друга позади них, предлагая "интересную невербальную перспективу" и разницу между двумя парами.

"Принц Гарри и Меган используют как контактные знаки связи, например, держатся за руки, так и бесконтактные: позы, тела, ориентированные друг к другу и демонстрирующие взаимную поддержку и уверенность. Напротив – явно пораженные горем и погруженные в собственные мысли принц Уильям и принцесса Кейт. Они соблюдают формальную дистанцию, что отвечает фону события, а также положению принца Уильяма как наследника престола", – продолжила Лойзель.

Эксперт заметил опущенные глаза Кейт, отсутствие тонуса лицевых мышц, слегка сжатые губы, глотание и быстрое моргание, предполагая, что она едва сдерживала слезы. Горе читалось и на лице ее супруга: внутренние уголки его бровей приподняты и сведены вместе, верхние веки опущены, губы сжаты, а уголки рта опущены.

Катя подчеркнула, что Гарри и Меган были "нежной и тактильной парой". Учащенное моргание Гарри, опущенная голова, перемещение веса, раскачивание, использование умиротворяющих жестов, облизывание губ и глотание указывали на человека, находящегося в бедственном положении, но все же он казался "заметно более расслабленным", когда жена взяла его за руку.

Напомним, как Кейт Миддлтон одним взглядом лишила Меган Маркл уверенности в себе.