Експертка вказала на відмінності в сім'ях принца Вільяма та принца Гаррі (відео)

Принц і принцеса Вельські дотримуються формальностей під час церемонії прощання. Зі свого боку, герцоги Сассекські менш скуті королівським протоколом і можуть дозволити собі більше емоцій.

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Спільна поява на траурних заходах принців Вільяма та Гаррі з дружинами дала багатьом експертам із мови тіла привід у деталях проаналізувати поведінку членів королівської сім'ї та скласти свої висновки щодо того, які стосунки насправді панують як у парах, так і між братами та їхніми дружинами. Експертка з мови тіла та спеціалістка зі зв'язків Катя Лойзель у коментарі 7News висловила свою думку з цього приводу.

За її словами, 14 вересня на прощанні з королевою у Вестмінстер-холі принц Вільям і його дружина Кейт мали "вкрай засмучений" вигляд. А ось рішення Гаррі та Меган порушити формальності й узятися за руки було ознакою того, що в них є "бажання спілкуватися та бути ближче одне до одного".

Експертка зазначила, що опущені голови принца Вільяма та Кейт, нахмурені брови, напруга в області шиї та рота й щільно стислі губи свідчать про те, що пара намагалася стримати сльози.

"Виразніше стиснення губ, як у випадку з принцом Вільямом — його губи щільно стиснуті разом, — вказує на крайній рівень дискомфорту і стресу", — сказала вона.

На кадрах із процесії Вільям і Кейт мали нещасний вигляд на передньому плані, тоді як Гаррі і Меган дивилися одне на одного за ними, пропонуючи "цікаву невербальну перспективу" та різницю між двома парами.

"Принц Гаррі та Меган використовують як контактні знаки зв'язку, наприклад, тримаються за руки, так і безконтактні: пози, тіла, що орієнтовані одне до одного й демонструють взаємну підтримку та впевненість. Натомість — явно вражені горем і занурені у власні думки принц Вільям і принцеса Кейт. Вони дотримуються формальної дистанції, що відповідає фону події, а також становищу принца Вільяма як спадкоємця престолу", — продовжила Лойзель.

Експерт помітив опущені очі Кейт, відсутність тонусу лицьових м'язів, злегка стислі губи, ковтання та швидке моргання, припускаючи, що вона ледве стримувала сльози. Горе читалося й на обличчі її чоловіка: внутрішні куточки його брів піднесені та зведені разом, верхні повіки опущені, губи стиснуті, а куточки рота опущені.

Катя підкреслила, що Гаррі та Меган були "ніжною і тактильною парою". Участене моргання Гаррі, опущена голова, переміщення ваги, розгойдування, використання заспокійливих жестів, облизування губ і ковтання вказували на людину, яка перебуває в тяжкому становищі, але все ж таки він здавався "помітно розслабленішим", коли дружина взяла його за руку.

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон одним поглядом позбавила Меган Маркл упевненості в собі.