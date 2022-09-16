С королевой навсегда. Тату с изображением Елизаветы II стало хитом

Чаще всего для тату клиенты тату-салонов выбирают изображения, где Ее Величество еще молодая.

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После смерти королевы Елизаветы II ее поклонники решили увековечить память о британском монархе и массово отправились в тату-салоны, чтобы набить на теле рисунок с изображением Ее Величества, пишет Daily Mail.

57-летний Майкл Пуркисс был так расстроен смертью королевы Елизаветы II, что решил сделать татуировку с ее портретом чуть выше левого колена в своей гостиной в Саутгемптоне. Он нашел ее изображение в Интернете и провел два часа, набивая рисунок на ноге рядом с портретом Джокера.

"Теперь каждый раз, когда я смотрю вниз, я смотрю на ее лицо и думаю, что она была милой женщиной и всегда улыбалась – один лишь взгляд на нее делает меня счастливым", – сказал мужчина, который родился в один день с королевой.

[ + – ] Майк Пуркисс очень уважал королеву Фото: Daily Echo

Один из тату-салонов в Виндзоре сообщил, что у них было множество запросов от гвардейцев Колдстрима, которые широко представлены в регионе, "увековечить Ее Величество на память". В Сети мастера опубликовали изображение татуировки, на которой королева отдает честь в военной форме, украшенной медалью на груди. Монарх нарисована только черными чернилами, за исключением малинового отблеска пера на ее шляпе.

Не менее популярным мотивом для татуировок в честь Ее Величества является медвежонок Паддингтон, который держит королеву за руку, уводя ее к супругу, принцу Филиппу. Иллюстрация Элеоноры Томлинсон, ставшая вирусной после смерти Ее Величества, стала популярным источником вдохновения для татуировщиков и клиентов.

Поклонники королевы набивают изображения с ее фото разных лет, добавляя к ним розы, британские флаги и тому подобное. Таким образом британцы отдают последнюю дань уважения монарху, которая правила Соединенным Королевством 70 лет.

[ + – ] Иллюстрация Элеоноры Томлинсон, ставшая вирусной Фото: Соцсети

Напомним, как пройдут похороны Елизаветы II 19 сентября.