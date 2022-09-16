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Стиль життя

З королевою назавжди. Тату із зображенням Єлизавети II стало хітом

Єлизавета II, померла королева, королева Великобританії
Фото: Royal Collection Trust | Королева Єлизавета II

Найчастіше для тату клієнти тату-салонів вибирають зображення, де її величність ще молода.

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Після смерті королеви Єлизавети II її шанувальники вирішили увічнити пам'ять про британського монарха та масово вирушили в тату-салони, щоб набити на тілі малюнок із зображенням Її Величності, пише Daily Mail.

57-річний Майкл Пуркісс був так засмучений смертю королеви Єлизавети II, що вирішив зробити татуювання з її портретом трохи вище за ліве коліно у своїй вітальні в Саутгемптоні. Він знайшов її зображення в інтернеті й провів дві години, набиваючи малюнок на нозі поряд із портретом Джокера.

"Тепер щоразу, коли я дивлюся вниз, я дивлюся на її обличчя й думаю, що вона була милою жінкою, і завжди посміхалася — лише погляд на неї робить мене щасливим", — сказав чоловік, який народився в один день із королевою.

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Майк Пуркісс дуже поважав королеву
Фото: Daily Echo

Один із тату-салонів у Віндзорі повідомив, що в них було безліч запитів від гвардійців Колдстріма, які широко представлені в регіоні, "увічнити Її Величність на згадку". У мережі майстри опублікували зображення татуювання, на якому королева віддає честь у військовій формі, прикрашеній медаллю на грудях. Монарх намальована лише чорним чорнилом, за винятком малинового відблиску пера на її капелюсі.

Не менш популярним мотивом для татуювань на честь Її Величності є ведмежа Паддінгтон, яке тримає королеву за руку, відводячи її до чоловіка, принца Філіпа. Ілюстрація Елеонори Томлінсон, яка стала вірусною після смерті Її Величності, стала популярним джерелом натхнення для татуювальників і клієнтів.

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Шанувальники королеви набивають зображення з її фото різних років, додаючи до них троянди, британські прапори тощо. Так британці віддають останню шану монарху, яка правила Сполученим Королівством 70 років.

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Ілюстрація Елеонори Томлінсон, що стала вірусною
Фото: Соцсети

Нагадаємо, як пройде похорон Єлизавети II 19 вересня.