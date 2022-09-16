Кейт Миддлтон довела до слез восьмилетнюю школьницу (видео)

Девочка расплакалась от радости.

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Принцесса Уэльская Кэтрин вместе с мужем Уильямом посетили Сандрингем, куда приехали, чтобы почтить память королевы вместе с поданными, которые принесли к резиденции покойного монарха в Норфолке огромное количество цветов и мягких игрушек. Во время общения с собравшимися людьми Кейт Миддлтон пригласила восьмилетнюю школьницу Элизабет Сулковскую вместе с ней возложить на ковер из цветов букет и игрушечного корги, которые девочка принесла с собой. Ученица была настолько потрясена общением с королевской особой, что не смогла сдержать слез, пишет Daily Mail.

"Я пошла с ней, чтобы положить цветы и корги. Она сказала: "Как ты думаешь, куда мы должны возложить цветы?" и я сказал: "Мы должны поместить их туда"", – рассказала девочка журналистам, плача от радости.

"Элизабет была ошеломлена, она плакала от радости, что ее выбрали. Это просто замечательная, удивительная возможность", – добавила директор Ховардской младшей школы в Кингс-Линн Грегори Хилл. Она подчеркнула, что смерть королевы затронула и молодое поколение британцев:

"Старшее поколение, очевидно, знало королеву дольше, но маленькие дети, которые не видели королеву долгое время на троне, все еще очень тронуты ее смертью и действительно хотят сделать все возможное, чтобы отпраздновать ее жизнь и наследие, чтобы никогда не забывать о ней".

Принцесса Кейт и Уильям, которые также планировали поехать в армейский учебный центр в графстве Суррей, чтобы встретиться с солдатами, участвующими в организации похорон, заметили памятный знак медвежонку Паддингтону, сделанный учениками младшей школы Говард Хилл, и сказали, что логотип на значке был такой же, как и на их школьной форме.

Напомним, Кейт Миддлтон трогательно почтила память королевы, надев на прощание с ней уникальную брошь.