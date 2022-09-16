Кейт Міддлтон довела до сліз восьмирічну школярку (відео)

Дівчинка розплакалася від радості.

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Принцеса Вельська Кетрін разом із чоловіком Вільямом відвідали Сандрінгем, куди приїхали, щоб вшанувати пам'ять королеви разом із підданими, які принесли до резиденції покійного монарха в Норфолку величезну кількість квітів і м'яких іграшок. Під час спілкування з людьми, які зібралися, Кейт Міддлтон запросила восьмирічну школярку Елізабет Сулковську разом із нею покласти на килим із квітів букет та іграшкового коргі, які дівчинка принесла із собою. Учениця була настільки вражена спілкуванням із королівською особою, що не змогла стримати сліз, пише Daily Mail.

"Я пішла з нею, щоб покласти квіти й коргі. Вона сказала: "Як ти думаєш, куди ми повинні покласти квіти?"— і я сказала: "Ми повинні помістити їх туди", — розповіла дівчинка журналістам, плачучи від радості.

"Елізабет була приголомшена, вона плакала від радості, що її обрали. Це просто чудова, дивовижна нагода", — додала директор Говардської молодшої школи в Кінгс-Лінн Грегорі Гілл. Вона підкреслила, що смерть королеви торкнулася й молодого покоління британців:

"Старше покоління, очевидно, знало королеву довше, але маленькі діти, які не бачили королеву довгий час на троні, все ще дуже зворушені її смертю й дійсно хочуть зробити все можливе, щоб відзначити її життя й спадщину, щоб ніколи не забувати про неї".

Принцеса Кейт і Вільям, які також планували поїхати в армійський навчальний центр у графстві Суррей, щоб зустрітися із солдатами, які беруть участь в організації похорону, помітили пам'ятний знак ведмежатці Паддінгтону, зроблений учнями молодшої школи Говард Гілл, і сказали, що логотип на значку був такий же, як і на їхній шкільній формі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зворушливо вшанувала пам'ять королеви, одягнувши на прощання з нею унікальну брошку.