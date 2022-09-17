"Музыка выживания": рок-группа Gogol Bordello посвятила новый альбом войне в Украине

Музыканты во главе с киевлянином Евгением Гудзем сделали ремейк песни Forces of Victory вместе с Сергеем Жаданом и группой Kazka.

Related video

Рок-группа Gogol Bordello выпустила альбом под названием "Solidaritine", посвященный войне в Украине. Об этом пишет издание The Village.

Восьмой по счету альбом артисты разместили в открытом доступе на YouTube Music и Spotify. Он состоит из 13 треков, среди которых выделяется версия песни "Forces of Victory", записанная вместе с музыкантом Сергеем Жаданом, группой Kazka и вокалистом американской панк-рок-группы Bad Brains — оригинал вышел еще в 2007 году в составе альбома "Super Taranta!". Кроме того, в сборник вошел кавер на песню Blueprint пост-хардкор группы Fugazi.

"Это музыка выживания и настойчивости. Это всегда было нашей главной движущей силой", — рассказал основатель Gogol Bordello Евгений Гудзи. — "Альбом действительно объединяет людей доброй воли. Мы просто хотим подарить миру вечный альбом с сообщениями о человеческом потенциале и силе".

Украинец Евгений Гудзь родом из Киева переехал в США в 1990-м году и спустя 9 лет основал международную панк-группу Gogol Bordello. За свою карьеру она успела выпустить уже восемь альбомов, самым успешным из которых стал второй — Gypsy Punks: Underdog World Strike, представленный миру в 2005 году.

После начала полномасштабной войны в Украине коллектив активно привлекает к ней внимание в социальных сетях, а в апреле даже посвятил песню территориальной обороне. В мае група устроила тур в поддержку украинцев и своего нового альбома, а в августе Gogol Bordello приехали в Украину и выступили для военнослужащих.

Ранее итальянская рок-группа Maneskin опубликовала клип в поддержку Украины. Победители Евровидения с помощью песни Stand Up For Ukraine призвали лидеров европейских стран оказать серьезную помощь украинцам в борьбе с российской агрессией.

В марте британский певец Эд Ширан выступил на концерте в поддержку Украины в Бирмингеме. Изначально планировали организовать телемост с фронтменом украинской группы "Антитіла" Тарасом Тополей, служащим в териториальной обороне, но потом решили не показівать людей с оружием.