"Музика виживання": рок-гурт Gogol Bordello присвятив новий альбом війні в Україні

Музиканти на чолі з киянином Євгеном Гудзем зробили ремейк пісні Forces of Victory разом із Сергієм Жаданом та гуртом Kazka.

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Рок-гурт Gogol Bordello випустив альбом під назвою "Solidaritine", присвячений війні в Україні. Про це пише видання The Village.

Восьмий альбом артисти розмістили у відкритому доступі на YouTube Music і Spotify. Він складається з 13 треків, серед яких виділяється версія пісні "Forces of Victory", записана разом із музикантом Сергієм Жаданом, гуртом Kazka та вокалістом американського панк-рок-гурту Bad Brains — оригінал вийшов ще 2007 року у складі альбому "Super Taranta!". Крім того, до збірки увійшов кавер на пісню Blueprint пост-хардкор гурту Fugazi.

"Це музика виживання та наполегливості. Це завжди було нашою головною рушійною силою", — розповів засновник Gogol Bordello Євген Гудзі. — "Альбом справді об'єднує людей доброї волі. Ми просто хочемо подарувати світові вічний альбом із повідомленнями про людський потенціал та силу".

Українець Євген Гудзь родом із Києва переїхав до США 1990-го року і через 9 років заснував міжнародний панк-гурт Gogol Bordello. За свою кар'єру він встиг випустити вже вісім альбомів, найуспішнішим з яких став другий — Gypsy Punks: Underdog World Strike, представлений у 2005 році.

Після початку повномасштабної війни в Україні колектив активно привертає до неї увагу у соціальних мережах, а у квітні навіть присвятив пісню територіальній обороні. У травні група влаштувала тур на підтримку українців та свого нового альбому, а у серпні Gogol Bordello приїхали в Україну та виступили для військовослужбовців.

Раніше італійський рок-гурт Maneskin опублікував кліп на підтримку України. Переможці Євробачення за допомогою пісні Stand Up For Ukraine закликали лідерів європейських країн надати серйозну допомогу українцям у боротьбі з російською агресією.

У березні британський співак Ед Ширан виступив на концерті на підтримку України у Бірмінгемі. Спочатку планували організувати телеміст із фронтменом українського гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, який служить у територіальній обороні, але потім вирішили не показувати людей зі зброєю.