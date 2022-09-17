Умер режиссер "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Игорь Масленников

На счету Масленникова – более 30 картин.

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На 91-м году жизни в Санкт-Петербурге умер режиссер и сценарист Игорь Масленников, прославившийся адаптацией серии рассказов Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, сообщают росСМИ.

По информации журналистов, похоронами покойного будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

Игорь Масленников родился 26 октября 1931 года. Во вребя блокады Ленинграда семью Масленниковых отправили в Челябинск, где отец будущего режиссера работал в конструкторском бюро по производству танков Т-34.

Семья Малсенниковы дружила с Петра Меркурьевым, братом актера Василия Меркурьева, поэтому Игорь с детства вращался в актерской среде, ходил на спектакли в Александринском театре, посещал рисовальные классы и литературную студию при Дворце пионеров. При этом о карьере в кино он не помышлял.

В 1954 году Масленников получил диплом филологического факультета Ленинградского государственного университета. На четвертом курсе он пошел работать в вузовскую газету "Ленинградский университет" ответственным секретарем, а затем талантливого молодого человека направили на Ленинградское телевидение для организации молодежной редакции. Там Масленников инициировал съемки ручной камерой на 16-миллиметровую кинопленку. Параллельно он участвовал в оформлении театральных и телевизионных спектаклей в качестве сценографа.

В 1967 году он окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Ленфильм". Его дебютом в кино стал фильм "Личная жизнь Кузяева Валентина". Масленников пробовал себя во многих жанрах, однако всесоюзную популярность ему принесли цикл телевизионных фильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с Василием Ливановым в главной роли. Среди других известных работа покойного – трилогия "Зимняя вишня" и лента "Пиковая дама".

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Всего на его счету более 30 лет, причем над многими из них он трудился в качестве художника и сценариста.

В 1987 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР, а 2001-м наградили Государственной премией Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что 13 сентября стало известно о смерти знаменитого французского кинорежиссера Жан-Люка Годара, которого называли одним из основоположников французской "новой волны", направления в кино в 1950-1960-х гг. Позже выяснилось, что 91-летний режиссер ушел из жизни добровольно, воспользовавшись правом на эвтаназию.