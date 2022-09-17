Помер режисер "Пригод Шерлока Холмса і доктора Ватсона" Ігор Масленников

На рахунку Масленникова — понад 30 картин.

Related video

На 91-му році життя в Санкт-Петербурзі помер режисер і сценарист Ігор Масленников, який прославився адаптацією серії оповідань Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса і доктора Ватсона, повідомляють росЗМІ.

За інформацією журналістів, похороном покійного займатиметься Спілка кінематографістів Санкт-Петербурга.

Ігор Масленников народився 26 жовтня 1931 року. Під час блокади Ленінграда сім'ю Масленникових відправили до Челябінська, де батько майбутнього режисера працював у конструкторському бюро з виробництва танків Т-34.

Родина Малсенникових товаришувала з Петром Меркур'євим, братом актора Василя Меркур'єва, тому Ігор з дитинства крутився в акторському середовищі, ходив на вистави в Олександринському театрі, відвідував рисувальні класи та літературну студію при Палаці піонерів. При цьому про кар'єру в кіно він не думав.

В 1954 Масленников отримав диплом філологічного факультету Ленінградського державного університету. На четвертому курсі він пішов працювати у вишівську газету "Ленінградський університет" відповідальним секретарем, а потім талановитого хлопця направили на Ленінградське телебачення для організації молодіжної редакції. Там Масленников ініціював зйомки ручною камерою на 16-міліметрову кіноплівку. Паралельно він брав участь в оформленні театральних і телевізійних вистав як сценограф.

1967 року він закінчив Вищі режисерські курси при кіностудії "Ленфільм". Його дебютом у кіно став фільм "Особисте життя Кузяєва Валентина". Масленников пробував себе у багатьох жанрах, проте всесоюзну популярність йому принесли цикл телевізійних фільмів "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" з Василем Лівановим у головній ролі. Серед інших відомих робота покійного — трилогія "Зимова вишня" та стрічка "Пікова дама".

[ + – ] Найкращі моменти з серіалу "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона"

Всього на його рахунку понад 30 років, причому над багатьма з них він працював як художник і сценарист.

У 1987 році йому надали звання народного артиста РРФСР, а 2001-го нагородили Державною премією Російської Федерації.

Раніше ми писали про те, що 13 вересня стало відомо про смерть знаменитого французького кінорежисера Жан-Люка Годара, якого називали одним із основоположників французької "нової хвилі", напрямку в кіно у 1950-1960-х роках. Пізніше з'ясувалося, що 91-річний режисер пішов із життя добровільно, скориставшись правом на евтаназію.