Кейт Миддлтон впервые появилась перед военными в статусе принцессы Уэльской (видео)

Принцесса Уэльская вместе с мужем пообщалдись с военными, которые приехали в Великобританию для участия в похоронах королевы 19 сентября

Related video

40-летняя Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, впервые посетила армейский учебный центр в Пирбрайте, графство Суррей, в качестве принцессы Уэльской. Этот титул король Карл III передал своему сыну и невестке после смерти королевы Елизаветы II. Высокопоставленные члены королевской семьи пообщались с войсками Содружества, которые были направлены в Великобританию для участия в государственных похоронах, сообщает Hello.

Перед иностранными военными Кэтрин появилась в черном платье-пальто в стиле милитари от британского бренда Catherine Walker & Co. Образ дополняли черная шляпка Lock & Co. Hatters, сумка из крокодиловой кожи в тон наряда и черные замшевые туфли-лодочки на шпильке. Из украшений Кейт выбрала жемчужные серьги, ранее принадлежавшие королеве. Именно ювелирные изделия с жемчугом носят женщины королевской семьи в знак траура.

Волосы принцессы были собраны в элегантную прическу, а на лице был едва заметный макияж, подчеркивающий природное сияние кожи.

Во время общения с военными многодетная мать призналась, что ей до сих пор трудно осознать, что еще совсем недавно страна грандиозно праздновала Платиновый юбилей правления королевы, а сейчас оплакивает ее.

Кроме того, Кэтрин, которая задействована в большом количестве траурных мероприятий, обсуждала с солдатами "недостаток сна".

Впереди еще более утомительные дни для королевской четы, которая в воскресенье вечером посетит торжественный прием в Букингемском дворце, организованный королем Карлом III для мировых лидеров, иностранных послов и членов королевских семей из других стран накануне государственных похорон Ее Величества.

Напомним, Кейт Миддлтон довела до слез восьмилетнюю девочку в Норфолке. Ребенок плакал от радости из-за того, что будущая королева вместе с ней возложила цветы к воротам королевской резиденции.