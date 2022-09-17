Кейт Міддлтон вперше постала перед військовими у статусі принцеси Уельської (відео)

Принцеса Уельська разом із чоловіком поспілкуйся з військовими, які приїхали до Великобританії для участі у похороні королеви 19 вересня.

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40-річна Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, вперше відвідала армійський навчальний центр у Пірбрайті, графство Суррей, як принцесу Уельська. Цей титул король Карл III передав своєму синові та невістці після смерті королеви Єлизавети II. Високопоставлені члени королівської родини поспілкувалися з військами Співдружності, які були направлені до Великобританії для участі у державному похороні, повідомляє Hello.

Перед іноземними військовими Кетрін з'явилася у чорній сукні-пальті у стилі мілітарі від британського бренду Catherine Walker & Co. Образ доповнювали чорний капелюшок Lock&Co. Hatters, сумка з крокодилової шкіри в тон вбрання і чорні замшеві туфлі-човники на шпильці. З прикрас Кейт обрала перлинні сережки, які раніше належали королеві. Саме ювелірні вироби із перлами носять жінки королівської родини на знак жалоби.

Волосся принцеси було зібрано в елегантну зачіску, а на обличчі був ледь помітний макіяж, що підкреслює природне сяяння шкіри.

Під час спілкування з військовими багатодітна мати зізналася, що їй досі важко усвідомити, що ще нещодавно країна грандіозно святкувала Платиновий ювілей правління королеви, а зараз оплакує її.

Крім того, Кетрін, яка задіяна у великій кількості жалобних заходів, обговорювала із солдатами "нестачу сну".

Попереду ще більш виснажливі дні для королівського подружжя, яке в неділю ввечері відвідає урочистий прийом у Букінгемському палаці, організований королем Карлом III для світових лідерів, іноземних послів та членів королівських сімей з інших країн напередодні державного похорону її Величності.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон довела до сліз восьмирічну дівчинку в Норфолку. Дитина плакала від радості через те, що майбутня королева разом із нею поклала квіти до воріт королівської резиденції.