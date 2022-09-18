Бывшая девушка Илона Маска продала фото и вещи миллиардера на более $165 тысяч (фото)

Вырученные средства Дженнифер Гвинн планирует потратить на оплату колледжа своему пасынку.

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Бывшая возлюбленная миллиардера Илона Маска Дженнифер Гвинн на аукционе смогла продать его фотографии и старые вещи на сумму более $165 тысяч. Об этом пишет издание Boston Globe.

Финальный день онлайн-аукциона, по данным журналистов, проходил в среду, 14 сентября, а ставки на фотографии и старые вещи миллиардера Илона Маска только росли.

По данным издания Boston Globe, Дженнифер Гвинн, с которой основатель компании SpaceX встречался в студенческие годы, в общей сложности выручила более $165 тысяч.

"Фотографии, открытка с автографом, ожерелье. Участники торгов заплатили в общей сложности 165265 долларов за предметы из коллекции Гвинн, которая включает в себя фотографии Маска в доме ее мамы в Норт-Провиденс. Гвинн получит львиную долю — $132 тысячи или так называемую цену с молотка", — говорится в материале издания.

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Известно, что онлайн-аукцион проводился через бостонскую фирму RR Auction, которая специализируется на продаже раритетных вещей. По словам Дженнифер Гвинн, она не ожидала подобного успеха от продажи старых вещей и фотографий Илона Маска.

По словам женщины, вырученные с аукциона средства она потратит на оплату колледжа для своего пасынка. Кроме этого, как утверждает Гвинн, часть денег она планирует отправить в благотворительный фонд Южной Каролины.

Одним из самых дорогих лотов на платформе RR Auction стало ожерелье из 14-каратного золота с маленьким зеленым изумрудом, которое купили за $51 тысячу.

Как известно, Илон Маск и Дженнифер Гвинн встречались в середине 90-х годов, когда вместе проходили обучение в Пенсильванском университете. Пара была вынуждена расстаться в момент, когда будующий миллиардер переехал в Калифорнию по окончанию учебы.

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Напомним, в конце августа бывшая девушка миллиардера Илона Маска выставила на аукцион архивные фотографии основателя компании SpaceX, которые были сделаны в студенческие годы. Дженнифер Гвинн вырученные средства планировала потратить на оплату колледжа своему пасынку.

Также сообщалось, что миллиардер Илон Маск сбросили 9 кг после того, как над основателем компании SpaceX насмехались в социальных сетях.