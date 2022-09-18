Колишня дівчина Ілона Маска продала фото й речі мільярдера на понад $165 тисяч (фото)

Виручені кошти Дженніфер Гвінн планує витратити на оплату коледжу своєму пасинку.

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Колишня кохана мільярдера Ілона Маска Дженніфер Гвінн на аукціоні змогла продати його фотографії та старі речі на суму понад $165 тисяч. Про це пише видання Boston Globe.

Фінальний день онлайн-аукціону, за даними журналістів, проходив у середу, 14 вересня, а ставки на фотографії та старі речі мільярдера Ілона Маска лише зростали.

За даними видання Boston Globe, Дженніфер Гвінн, із якою засновник компанії SpaceX зустрічався в студентські роки, загалом виручила понад $165 тисяч.

"Фотографії, листівка з автографом, намисто. Учасники торгів заплатили загалом 165 265 доларів за предмети з колекції Гвінн, яка включає фотографії Маска в будинку її мами в Норт-Провіденс. Гвінн отримає левову частку — $132 тисячі або так звану ціну з молотка", — йдеться в матеріалі видання.

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Відомо, що онлайн аукціон проводили через бостонську фірму RR Auction, яка спеціалізується на продажу раритетних речей. За словами Дженніфер Гвінн, вона не очікувала такого успіху від продажу старих речей і фотографій Ілона Маска.

За словами жінки, отримані з аукціону кошти вона витратить на оплату коледжу для свого пасинка. Окрім цього, як стверджує Гвінн, частину грошей вона планує відправити в благодійний фонд Південної Кароліни.

Одним із найдорожчих лотів на платформі RR Auction стало намисто з 14-каратного золота з маленьким зеленим смарагдом, яке купили за $51 тисячу.

Як відомо, Ілон Маск і Дженніфер Гвінн зустрічалися в середині 90-х років, коли разом проходили навчання в Пенсільванському університеті. Пара була змушена розлучитися в момент, коли майбутній мільярдер переїхав у Каліфорнію після закінчення навчання.

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Нагадаємо, наприкінці серпня колишня дівчина мільярдера Ілона Маска виставила на аукціон архівні фотографії засновника компанії SpaceX, зроблені в студентські роки. Дженніфер Гвінн виручені кошти планувала витратити на оплату коледжу своєму пасинку.

Також повідомлялося, що мільярдер Ілон Маск скинув 9 кг після того, як з засновника компанії SpaceX насміхалися в соціальних мережах.