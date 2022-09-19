Последней скорбящей, попрощавшейся с королевой, стала военнослужащая, отстоявшая в очереди дважды

Кристина Хири сказала, что поклялась в верности королеве Елизавете II, и останется на похороны

Related video

В Лондоне официально завершилось публичное прощание с королевой Елизаветой II, последние скорбящие прошли мимо гроба монарха в Вестиминстер-холле. И последней стала Кристина Хири, которая служит в Королевских ВВС. Об этом пишет Daily Mail.

Хири отстояла многочасовую очередь дважды. Она начала движение к гробу королевы только в 16.45 в воскресение. И она сказала, что не зря потратила 14 часов на ожидание.

"Это честь. В настоящее время я служу в Королевских ВВС, поэтому иметь возможность делать это от имени Королевских ВВС и меня, как женщины, для удивительной женщины, которую никогда не заменят, было честью. Я поклялась ей в верности, и я очень горжусь тем, что служу в ВВС и была одной из ее подданных", — сказала Хири.

Она рассказала, что в первый раз попала Вестминстер-холл в час ночи, но почувствовала, что ей нужно пройти мимо гроба еще раз, так что выстояла очередь снова. И оказалась последней. Всего, попрощались за пять дней, пока ее гроб был выставлен в Вестминистер-холле, более 400 тысяч человек.

[ + – ] Кристина Хири, военнослужащая Королевских ВВС стала последней, кто попрощался с королевой в Вестминстер-холле Фото: Скриншот

Перед Кристиной Хири прошла 55-летняя Сима Мансури, иранка по происхождению, проживающая в Лондоне. Она рассказала, что ее кузина в 1970-х была девочкой-цветочницей, встречавшей Елизавету II во время визита в Тегеран. Ей стало плохо на палящем солнце и королева сказала: "Кто-нибудь, пожалуйста, уберите эту маленькую девочку с солнца?", а потом поцеловала ее и взяла цветы. "Я думаю, это было очень мило", — поделилась воспоминаниями Мансури.

В 6.30 утра Вестминстер-холл закрылся, далее началась подготовка к королевским похоронам. Уже известно, что в Лондон съехались два миллиона скорбящих. И более 4 миллиардов зрителей будут смотреть онлайн-трансляцию.

Гроб королевы уже доставили в Вестминстерское аббатство, похоронная служба начнется в 11.00, а уже через час гроб отвезут в Виндзор для торжественной службы в 16.00.

Королевская семья, включая принца Джорджа и принцессу Шарлотту, будет среди двух тысяч человек, которые соберутся в Вестминстерском аббатстве, чтобы почтить память покойного монарха этим утром перед поминальной службой в Виндзорском замке.

Они пройдут процессией за гробом королевы. Король и королева-консорт пойдут сразу за гробом.

За ними последуют королевская принцесса и вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, герцог Йоркский, граф и графиня Уэссекские, а также принц и принцесса Уэльские. Джордж и Шарлотта будут идти со своими родителями, за ними проследуют их дядя и тетя: герцог и герцогиня Сассекские и другие члены королевской семьи.

Королева будет похоронена вместе с герцогом Эдинбургским, покойным принцем Филиппом, в Мемориальной часовне короля Георга VI.

Там же похоронены отец и мать Елизаветы II, а также ее сестра, принцесса Маргарет.

Интересно, но на похоронах монарха будет использован исторический лафет, на котором везли гроб королевы Виктории в 1901 году.

Также оказался жив последний скорбящий, прощавшийся с королем Георгом VI. Восьмилетний Микки Бран был последним, кто видел гроб короля Георга VI в Вестминстер-холле. Сейчас ему 78 лет и он хотел пойти на прощание с королевой, но не смог, потому как не слишком хорошо себя чувствует после тяжелой операции. Но он смотрит трансляцию по телевизору.

"Это было пугающе. Я вошел в Вестминстер-холл и никогда в жизни не видел ничего подобного. И я никогда не думал, что увижу это снова. Но теперь мы видели это по телевизору, и это навевает воспоминания", — вспомнил пожилой ветеран флота, который ранее встречался с королевой и принцем Филиппом.

[ + – ] Микки Бран - последний скорбящий на похоронах Георга VI Фото: Скриншот

Он рассказал, что стоял в очереди 15 февраля 1952 года вместе со своим отцом Бернаром, чтобы засвидетельствовать свое почтение, когда к нему подошли журналисты.

"Журналисты хотели сделать материал о последнем скорбящем в очереди и им оказался я", — рассказал мистер Бран. Он вспомнил, что в 1952 году все было иначе.

"Я ждал всего два часа, была пара полицейских без оружия, не было всей этой охраны", — отметил он.

Напомним, прямую трансляцию похорон королевы Елизаветы можно посмотреть на нескольких ресурсах. Фокус рассказал, на каких именно.