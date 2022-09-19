Останньою скорботною, що попрощалася з королевою, стала військовослужбовиця, яка відстояла в черзі двічі

Крістіна Хірі сказала, що поклялася у вірності королеві Єлизаветі II, і залишиться на похороні

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У Лондоні офіційно завершилося публічне прощання з королевою Єлизаветою II, останні скорботні пройшли повз труну монархині у Вестимінстер-холі. І останньою стала Крістіна Хірі, яка служить у Королівських ВПС. Про це пише Daily Mail.

Хірі відстояла багатогодинну чергу двічі. Вона почала рух до труни королеви лише о 16:45 у неділю. І вона сказала, що не дарма витратила 14 годин на очікування.

"Це честь. Зараз я служу в Королівських ВПС, тому мати можливість робити це від імені Королівських ВПС і мене, як жінки, для дивовижної жінки, яку ніколи не замінять, було честю. Я поклялася їй у вірності, і я дуже пишаюся тим, що служу у ВПС і була однією з її підданих", — сказала Хірі.

Вона розповіла, що вперше потрапила у Вестмінстер-хол о першій ночі, але відчула, що їй потрібно пройти повз труну ще раз, так що вистояла черга знову. І виявилася останньою. Загалом, попрощалися за п'ять днів, поки її труна була виставлена у Вестміністер-холі, понад 400 тисяч людей.

[ + – ] Крістіна Хірі, військовослужбовиця Королівських ВПС стала останньою, хто попрощався з королевою у Вестмінстер-холі Фото: Скриншот

Перед Крістіною Хірі пройшла 55-річна Сіма Мансурі, іранка за походженням, яка мешкає в Лондоні. Вона розповіла, що її кузина у 1970-х була дівчинкою-квіткаркою, яка зустрічала Єлизавету II під час візиту до Тегерана. Їй стало погано на пекучому сонці і королева сказала: "Хтось, будь ласка, заберіть цю маленьку дівчинку з сонця?", а потім поцілувала її і взяла квіти. "Я думаю, це було дуже мило", — поділилася спогадами Мансурі.

О 6:30 ранку Вестмінстер-хол закрився, далі почалася підготовка до королівського похорону. Вже відомо, що до Лондона з'їхалися два мільйони скорботних. І понад 4 мільярди глядачів дивитимуться онлайн-трансляцію.

Труну королеви вже доставили до Вестмінстерського абатства, похоронна служба розпочнеться об 11:00, а вже за годину труну відвезуть до Віндзора для урочистої служби о 16:00.

Королівська сім'я, включаючи принца Джорджа та принцесу Шарлотту, буде серед двох тисяч людей, які зберуться у Вестмінстерському абатстві, щоб вшанувати пам'ять покійного монарха цього ранку перед поминальною службою у Віндзорському замку.

Вони пройдуть процесією за труною королеви. Король і королева-консорт підуть одразу за труною.

За ними слідують королівська принцеса і віцеадмірал сер Тім Лоуренс, герцог Йоркський, граф і графиня Уессекські, а також принц і принцеса Уельські. Джордж і Шарлотта будуть йти зі своїми батьками, за ними пройдуть їх дядько і тітка: герцог і герцогиня Сассекські та інші члени королівської родини.

Королеву поховають разом із герцогом Единбурзьким, покійним принцом Філіпом, у Меморіальній каплиці короля Георга VI.

Там поховані батько і мати Єлизавети II, а також її сестра, принцеса Маргарет.

Цікаво, але на похороні монархині використають історичний лафет, на якому везли труну королеви Вікторії у 1901 році.

Також виявився живий останній скорботний, який прощався з королем Георгом VI. Восьмирічний Міккі Бран був останнім, хто бачив труну короля Георга VI у Вестмінстер-холі. Зараз йому 78 років і він хотів піти на прощання з королевою, але не зміг, бо не дуже добре почувається після важкої операції. Але він дивиться трансляцію в телевізорі.

"Це лякало. Я увійшов до Вестмінстер-холу і ніколи в житті не бачив нічого такого. І я ніколи не думав, що побачу це знову. Але тепер ми бачили це в телевізорі, і це навіює спогади", — згадав літній ветеран флоту, який раніше зустрічався з королевою та принцом Філіпом.

[ + – ] Міккі Бран — останній скорботний на похороні Георга VI Фото: Скриншот

Він розповів, що стояв у черзі 15 лютого 1952 року разом зі своїм батьком Бернаром, щоб засвідчити свою повагу, коли до нього підійшли журналісти.

"Журналісти хотіли зробити матеріал про останнього скорботного в черзі і ним виявився я", — розповів містер Бран. Він згадав, що 1952 року все було інакше.

"Я чекав лише дві години, була пара поліцейських без зброї, не було всієї цієї охорони", — зазначив він.

Нагадаємо, пряму трансляцію похорону королеви Єлизавети можна подивитися на кількох ресурсах. Фокус розповів, на яких саме.