Спортивный костюм и туфли на шпильке: новый дерзкий образ от Дженнифер Лопес на осень 2022

Джей Ло стала лицом бренда Coach в 2019 году.

Related video

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании осенней коллекции Coach, продемонстрировав, что может дать фору куда более молодым моделям. Кадрами фотосессии знаменитость поделилась на своих страницах в соцсетях.

На фото звезда позирует в костюме с желтыми полосами, состоящем из толстовки и джоггеров. Спортивный ансамбль дополняют коричнево-кремовая сумочка через плечо и ярко-желтые туфли-лодочки на шпильке. На нескольких фото она добавила к ансамблю бежевій плащ.

Второй образ – более официальный. Лопес на снимках изображена в черной кожаной юбке на пуговицах, футболке с графическим рисунком и черном кожаном плаще. На ногах у певицы – черные босоножки на высоком каблуке с латунными пряжками.

В качестве аксессуаров она демонстрирует синюю сумку с цветными блоками Rogue с заклепками стоимостью $925 долларов, а затем красную сумку через плечо Bandit за $550.

Контракт с брендом Coach Дженнифер подписала в 2019 году. став лицом бренда.

"Я так взволнована этим сотрудничеством с Coach. Это неподвластный времени бренд, поклонником которого я всегда был, и предстоящая коллекция действительно говорит о моем личном стиле – сочетание верхней части города и центра города", – говорила она.

Напомним, Дженнифер Лопес недавно сходила на шопинг с дочерью Бена Аффлека.