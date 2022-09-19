Спортивний костюм і туфлі на шпильці: новий зухвалий образ від Дженніфер Лопес на осінь 2022

Джей Ло стала обличчям бренду Coach у 2019 році.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес знялася в рекламній кампанії осінньої колекції Coach, продемонструвавши, що може дати фору молодшим моделям. Кадрами фотосесії знаменитість поділилася на своїх сторінках у соцмережах.

На фото зірка позує в костюмі з жовтими смугами, що складається з толстовки та джогерів. Спортивний ансамбль доповнюють коричнево-кремова сумочка через плече та яскраво-жовті туфлі-човники на шпильці. На кількох фото вона додала до ансамблю бежевий плащ.

Другий образ — офіційніший. Лопес на знімках зображена в чорній шкіряній спідниці на ґудзиках, футболці з графічним малюнком і чорному шкіряному плащі. На ногах у співачки — чорні босоніжки на високих підборах із латунними пряжками.

Як аксесуари вона демонструє синю сумку з кольоровими блоками Rogue із застібками вартістю $925 доларів, а потім червону сумку через плече Bandit за $550.

Контракт із брендом Coach Дженніфер підписала у 2019 році, ставши обличчям бренду.

"Я так схвильована цим співробітництвом із Coach. Це непідвладний часу бренд, шанувальницею якого я завжди була, і майбутня колекція дійсно говорить про мій особистий стиль — поєднання верхньої частини міста й центру міста", — говорила вона.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес нещодавно сходила на шопінг із дочкою Бена Аффлека.