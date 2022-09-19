Перед похоронами королевы в Португалии увидели облако в форме профиля Елизаветы II

Нация продолжает скорбеть о самом долгоправящем монархе Великобритании.

Related video

19 сентября мир прощается с королевой Елизаветой II, которая правила 70 лет, и по этому поводу в Сети появилось масса слов скорби, а также фото и видео с Ее Величеством. Но, пожалуй, самое необычное фото, посвященное покойному монарху, опубликовал фотограф Ян Макларен, сообщает Daily Mail.

Британец, который живет в Португалии, сфотографировал облака, которые напоминают профиль королевы в тиаре. По словам автора снимка, он ехал на север, когда сделал этот кадр, и тогда облака двигались в сторону Великобритании, "чтобы успеть на похороны Ее Величества".

[ + – ] Облако в виде профиля королевы Елизаветы II Фото: Ian McLaren

А в Великобритании Ассоциация жителей холмов в Орпингтоне, на юго-востоке Лондона, собралась накануне похорон королевы и создала огромный профиль ее величества из 250 свечей. Каждый житель поставил по одной свече, чтобы сформировать огромный контур королевы. Вместе они образовали мерцающий профиль, похожий на тот, что изображен на почтовой марке.

"Мы действительно хотели организовать что-то, к чему люди любого происхождения и вероисповедания, молодые и старые, могли бы прийти и получить удовольствие, и что-то, в чем люди могли бы принимать активное участие. Используя свечи, мы смогли создать что-то действительно особенное, и в этот промозглый холодный вечер люди вышли сотнями, чтобы засвидетельствовать свое почтение", – рассказал журналистам председатель ассоциации Стивен Сангстер.

Напомним, члены королевской семьи и мировые лидеры приехали в Вестминстерское аббатство, где проходит прощание с королевой. На церемонии присутствуют и правнуки королевы.