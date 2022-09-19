Перед похороном королеви в Португалії побачили хмару у формі профілю Єлизавети II

Нація продовжує тужити про довгоправлячого монарха Великобританії.

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19 вересня світ прощається з королевою Єлизаветою II, яка правила 70 років, і з цього приводу в мережі з'явилося безліч слів скорботи, а також фото й відео з Її Величністю. Але, мабуть, найнезвичайніше фото, присвячене покійному монарху, опублікував фотограф Ян Макларен, повідомляє Daily Mail.

Британець, який мешкає в Португалії, сфотографував хмари, які нагадують профіль королеви в тіарі. За словами автора знімку, він їхав на північ, коли зробив цей кадр, і тоді хмари рухалися в бік Великобританії, "щоб встигнути на похорон Її Величності".

[ + – ] Хмара у вигляді профілю королеви Єлизавети II Фото: Ian McLaren

А у Великій Британії Асоціація жителів пагорбів в Орпінгтоні, що на південному сході Лондона, зібралася напередодні похорону королеви та створила величезний профіль її величності з 250 свічок. Кожен житель поставив одну свічку, щоб сформувати величезний контур королеви. Разом вони утворили мерехтливий профіль, схожий на той, що зображений на поштовій марці.

"Ми дійсно хотіли організувати щось, до чого люди будь-якого походження та віросповідання, молоді та старі, могли б прийти й отримати задоволення, і щось, у чому люди могли б брати активну участь. Використовуючи свічки, ми змогли створити щось дійсно особливе, і цього холодного вечора люди вийшли сотнями, щоб засвідчити свою повагу", — розповів журналістам голова асоціації Стівен Сангстер.

Нагадаємо, члени королівської родини та світові лідери приїхали у Вестмінстерське абатство, де відбувається прощання з королевою. На церемонії є і правнуки королеви.