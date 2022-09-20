Младший сын Арнольда Шварценеггера изменился до неузнаваемости

С 2020 года Кристофер Шварценеггер отказался от вредной пищи и занялся спортом.

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Младший из законнорожденных детей американского актера Арнольда Шварценеггера, Кристофер, которому 27 сентября исполнится 25 лет, на дне рождения своего брата Патрика поразил папарацци изменениями во внешности. Отпрыск бывшего губернатора Калифорнии, который с самого детства страдал лишним весом, сбросил не один десяток килограммов, сообщает HollywoodLife.

Кристофер продемонстрировал свое подтянутое телосложение в серой рубашке, синих джоггерах и кроссовках, присоединившись к своей знаменитой семье и 43-летнему зятю Крису Пратту на празднике в Нобу.

Был там и отец семейства. Арнольд выглядел стильно в рубашке с тропическим принтом и ярко-синем блейзере в сочетании с кремовыми брюками во время дружеской беседы с бывшей женой Марией. Та, в свою очередь надела платье-миди с принтом и кроссовки.

[ + – ] Кристофер Шварценеггер: стало и было Фото: Скриншот

По информации журналистов, Кристофер начал борьбу с лишним весом в 2020 году.

"Он поставил перед собой цель стать здоровым к выпускному балу и придерживался ее. Он начал тренироваться и стал лучше выбирать еду. Несколько лет Крис отсутствовал в школе и жил как обычный студент колледжа, но сейчас он вырос и готов лучше заботиться о себе", – сообщил инсайдер, подчеркнув, что парень не использовал каких-то сложных или экстремальных диет.

Арнольд и старший брат Патрик поддерживали Кристофера в его марафоне, отмечая его успехи.

[ + – ] Брат Кристофера, Патрик, отметил свое 29-летие

"Между твоими занятиями боксом, занятиями по тяжелой атлетике, занятиями по растяжке, занятиями по велоспорту и так далее и тому подобное, я даже не успеваю за тобой!" – говорил Арни.

"Горжусь тобой. Новая работа. Разминка в спортзале. Совершенно новый человек. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что принесет этот год", – вторил отцу Патрик.

Напомним, внебрачный сын Шварценеггера Джозеф Баэна давно придерживается здорового образа жизни и много времени проводит в спортзале, желая быть похожим на своего отца.