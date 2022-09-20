Молодший син Арнольда Шварценеггера змінився до невпізнання

Із 2020 року Крістофер Шварценеггер відмовився від шкідливої їжі та зайнявся спортом.

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Молодший із законнонароджених дітей американського актора Арнольда Шварценеггера, Крістофер, якому 27 вересня виповниться 25 років, на дні народження свого брата Патріка вразив папараці змінами зовнішності. Син колишнього губернатора Каліфорнії, який із дитинства страждав на зайву вагу, скинув не один десяток кілограмів, повідомляє HollywoodLife.

Крістофер продемонстрував свою підтягнуту статуру в сірій сорочці, синіх джогерах і кросівках, приєднавшись до своєї знаменитої родини та 43-річного зятя Кріса Пратта на святі в Нобу.

Був там і батько родини. Арнольд мав стильний вигляд у сорочці з тропічним принтом і яскраво-синьому блейзері в поєднанні з кремовими штанами під час дружньої бесіди з колишньою дружиною Марією. Та, зі свого боку, одягла сукню міді з принтом і кросівки.

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За інформацією журналістів, Крістофер розпочав боротьбу із зайвою вагою у 2020 році.

"Він поставив собі за мету стати здоровим до випускного балу й дотримувався її. Він почав тренуватися та став краще вибирати їжу. Кілька років Кріс був відсутній у школі та жив як звичайний студент коледжу, але зараз він виріс і готовий краще дбати про себе", — повідомив інсайдер, наголосивши, що хлопець не використовував якісь складні чи екстремальні дієти.

Арнольд і старший брат Патрік підтримували Крістофера в його марафоні, відзначаючи його успіхи.

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"Між твоїми заняттями боксом, заняттями з важкої атлетики, заняттями з розтяжки, заняттями з велоспорту тощо, я навіть не встигаю за тобою!" — казав Арні.

"Пишаюся тобою. Нова робота. Розминка в спортзалі. Абсолютно нова людина. Не можу дочекатися, щоб побачити, що принесе цей рік", — вторив батькові Патрік.

Нагадаємо, позашлюбний син Шварценеггера Джозеф Баена давно дотримується здорового способу життя й багато часу проводить у спортзалі, бажаючи бути схожим на свого батька.