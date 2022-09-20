В дом Хейли и Джастина Бибера проник злоумышленник

Раньше в гостиничный номер музыканта тайно пробиралась его фанатка.

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В дом канадского певца Джастина Бибера и модели Хейли Бибер в Лос-Анджелесе проник злоумышленник. Об этом пишет TMZ.

В выходные на территорию особняка звездных супругов в Беверли-Хиллз попал злоумышленник. Неизвестного мужчину заметили на заднем дворе трехэтажного поместья. Однако сразу после того, как злоумышленника увидела служба охраны, он начал убегать.

Когда полиция прибыла, она обыскала территорию, но вышла с пустыми руками. Также издание отмечает, что непонятно, как незнакомец попал в закрытый городок.

Это не первый раз, когда Джастину Биберу приходится сталкиваться с нежелательными посетителями. В прошлом у него было несколько тревожных столкновений с людьми, которые приходили на его территорию. К примеру, когда фанатка проникла в его гостиничный номер.

[ + – ] Свадьба Хейли Бибер и Джастина Бибера Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

После свадьбы в 2018 году дочь Стивена Болдуина и канадский музыкант приобрели роскошное поместье в элитном районе Лос-Анджелеса. И сразу снабдили его надежной охраной.

[ + – ] Джастин и Хейли Бибер на Met Gala Фото: Getty Images

Напомним, Джастин Бибер на свидание с женой надел футболку с лицом Канье Уэста.

Также Фокус писал о секрете счастливых отношений звездных супругов Бибер.