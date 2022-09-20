У будинок Гейлі та Джастіна Бібера проник зловмисник

Раніше в готельний номер музиканта таємно пробиралась його фанатка.

Related video

У будинок канадського співака Джастіна Бібера та моделі Гейлі Бібер у Лос-Анджелесі проник зловмисник. Про це пише TMZ.

Під час вихідних на територію особняка зіркового подружжя у Беверлі-Гіллз потрапив зловмисник. Невідомого чоловіка помітили на задньому дворі трьохповерхового маєтку. Проте, одразу після того, як зловмисника помітила служба охорони, він почав втікати.

Коли поліція прибула, вона обшукала територію, але вийшла з порожніми руками. Також видання зазначає, що незрозуміло, як незнайомець потрапив до закритого містечка.

Це не перший раз, коли Джастіну Біберу доводиться мати справу з небажаними відвідувачами. У минулому він мав кілька тривожних зіткнень з людьми, які приходили на його територію. Наприклад, коли жінка проникла в його готельний номер.

[ + – ] Весілля Гейлі Бібер та Джастіна Бібера Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Після весілля у 2018 донька Стівена Болдвіна та канадський музикант придбали розкішний маєток в елітному районі Лос-Анджелеса. І одразу забезпечили його надійною охороною.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер на Met Gala Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джастін Бібер на побачення з дружиною надягнув футболку з обличчям Каньє Веста.

Також Фокус писав про секрет щасливих стосунків зіркового подружжя Бібер.