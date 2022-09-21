"Я чувствовала себя единорогом". Дженнифер Лопес рассказала о начале своего карьерного пути

Знаменитость никогда не стеснялась своего происхождения и тела.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о начале своей карьеры. Об этом пишет Today.

Звезда сцены откровенно рассказала, как чувствовала себя в Голливуде в начале расцвета своей карьеры как певицы. В частности, артистка призналась, что никогда не стеснялась своего происхождения и тела, ведь так научили ее родители.

"Это просто то, кем я была. И поэтому, когда я отправлялась в эти миры, как Голливуд, где нас вообще не знали, я почти чувствовала себя единорогом. Я латиноамериканка. Я Дженнифер Лопес из Бронкса. А мои родители пуэрториканцы, я пуэрториканка", – откровенно рассказала певица, добавив, что это заставило ее чувствовать себя особенной.

[ + – ] Дженнифер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Также супруга Бена Аффлека отметила, что всегда любила свое тело.

"Это походило на то, что все были как модели нулевого размера, высокие, красивые блондинки, определенный тип красоты, но были и другие виды красоты, с которыми я выросла… Мы меняем жизнь. Мы хотим взять латиноамериканских предпринимателей, расширить их возможности, дать им возможность там, где их не было — знаете, я росла такой, какой я была, мы даже не говорили об этом", — добавила знаменитость с мировым именем.

[ + – ] Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Теперь артистка отдает пользу своему сообществу и помогает сотням других латиноамериканских предпринимателей. Дженнифер Лопес и ее фонд Limitless Labs, являющийся домом для всей ее филантропической и ориентированной на ценности деятельности, сотрудничает с некоммерческой организацией Grameen America, чтобы инвестировать 14 миллиардов долларов в латиноамериканские предприятия до 2030 года.

Напомним, Дженнифер Лопес сходила на прогулку с дочерью Бена Аффлека.

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