"Я відчувала себе єдинорогом". Дженніфер Лопес розповіла про початок свого кар'єрного шляху

Знаменитість ніколи не соромилася свого походження та тіла.

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53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес розповіла про початок своєї кар'єри. Про це пише Today.

Зірка сцени відверто розповіла, як почувала себе в Голлівуді на початку розквіту своєї кар'єри як співачки. Зокрема артистка зізналася, що ніколи не соромилася свого походження та тіла, адже так навчили її батьки.

"Це просто те, ким я була. І тому, коли я відправлялася в ці світи, як Голлівуд, де нас взагалі не знали, я майже відчувала себе єдинорогом. Я латиноамериканка. Я Дженніфер Лопес з Бронксу. А мої батьки пуерториканці, я пуерториканка", — відверто розповіла співачка, додавши, що це змусило її відчувати себе особливою.

[ + – ] Дженніфер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Також дружина Бена Аффлека зазначила, що завжди любила своє тіло.

"Це було схоже на те, що всі були як моделі нульового розміру, високі, красиві блондинки, визначений тип краси, але були й інші види краси, з якими я виросла… Ми змінюємо життя. Ми хочемо взяти латиноамериканських підприємців, розширити їхні можливості, дати їм можливість там, де їх не було — знаєте, я росла такою, якою я була, ми навіть не розмовляли про це", — додала знаменитість зі світовим іменем.

[ + – ] Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Тепер артистка віддає користь своїй спільноті та допомагає сотням інших латиноамериканських підприємців. Дженніфер Лопес та її фонд Limitless Labs, який є домом для всієї її філантропічної та орієнтованої на цінності діяльності, співпрацює з некомерційною організацією Grameen America, щоб інвестувати 14 мільярдів доларів у латиноамериканські підприємства до 2030 року.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес сходила на прогулянку з донькою Бена Аффлека.

Також Фокус писав про свіжий зухвалий образ для осені 2022 від Дженніфер Лопес.