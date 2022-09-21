Американка показала, как живет в Нью-Йорке в квартире размером с тюремную камеру

За комнату без санузла на Манхэттене Алайна Рандаццо платит 650 долларов в месяц, что очень дешево по местным меркам

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Истории о том, как трудно найти жилье в Нью-Йорке и насколько дорого они стоят, ходят давно, но 25-летняя Алайна Рандаццо поразила всех, показав свою крохотную квартирку в 7,5 кв.м. (80 кв. футов), за которую она платит 650 долларов в месяц. Об этом пишет Daily Mail.

Алайна провела экскурсию блогеру Калебу Симпсону по своим очень скромным апартаментам, где нет санузла и духовки и спать приходится под потолком.

Зато у нее есть крохотная кухня, точнее кухонный уголок с раковиной и плитой на две конфорки, хватает места для раскладного дивана и плазменного телевизора.

[ + – ] Квартира Алайны Рандаццо меньше парковочного места Фото: Скриншот

Девушка работает в сфере IT и ранее снимала квартиру побольше, но теперь она экономит 2600 долларов на съеме, чему очень рада.

При этом с ней живет ее собака, а когда ее "накрывает" клаустрофобия, то она отправляется работать на крышу здания в котором живет.

Алайна Рандаццо отметила, что ее мини-квартира и похожа больше на тюремную камеру, но снять ее удалось с трудом – желающих было очень много.

[ + – ] Спать Алайне приходится под потолком Фото: Скриншот

Квартира Алайны находится в хорошем районе на Манхэттене, но при этом пользоваться приходится душем и туалетом, которые расположены дальше по коридору.

Первое, что она видит, когда открывает дверь своей квартиры, это ее кухня. Плита с двумя конфорками и раковина расположены над мини-холодильником и небольшим шкафчиком, где она хранит еду и косметику.

Над плитой есть микроволновка, а также еще два небольших шкафчика. Она объяснила, что раньше хранила там еду, но перестала, когда поняла, что в доме водятся мыши.

Рандаццо рассказала, что даже иногда готовит. Спит она под потолком, так что бойфренда сейчас у нее нет, потому как парни к таким испытаниям были не готовы.

Ее одежда висит на крючках на стене, а собаку она иногда отдает на передержку, когда той становится невыносимо быть в настолько маленьком помещении.

[ + – ] Самая крохотная квартира в Нью-Йорке

Но Алайна сказала, что ее все устраивает. Она и не думала, что ей нужно так мало, пока она не переехала в свою крохотную квартиру.

Этим летом средняя цена аренды на Манхэттене достигла еще одного исторического максимума, так как более высокие ставки по ипотечным кредитам и цены на жилье подтолкнули потенциальных покупателей к аренде жилья.

Средняя арендная плата в самом густонаселенном округе США выросла до 5113 долларов в июле, что на 28 процентов больше, чем год назад, согласно отчету брокерской фирмы по недвижимости Дугласа Эллимана.

Напомним, ранее жительница Лондона показала, как живет со своей семьей в Тауэре. Ее отец – бифитер, или дворцовый страж, который следит за воронами, охраняет королевские драгоценности и водит экскурсии.