Американка показала, як живе у Нью-Йорку у квартирі розміром із тюремну камеру

За кімнату без санвузла на Манхеттені Алайн Рандаццо платить 650 доларів на місяць, що дуже дешево за місцевими мірками

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Історії про те, як важко знайти житло в Нью-Йорку і наскільки дорого воно коштує, ходять давно, але 25-річна Алайн Рандаццо вразила всіх, показавши свою крихітну квартирку в 7,5 кв.м. (80 кв. футів), за яку вона платить 650 доларів на місяць. Про це пише Daily Mail.

Алайна провела екскурсію блогеру Калебу Сімпсону своїми дуже скромними апартаментами, де немає санвузла і духовки і спати доводиться під стелею.

Зате вона має крихітну кухню, точніше кухонний куточок з раковиною і плитою на дві конфорки, вистачає місця для розкладного дивана і плазмового телевізора.

[ + – ] Квартира Алайни Рандаццо менша від паркувального місця Фото: Скриншот

Дівчина працює у сфері IT і раніше винаймала квартиру більшу, але тепер вона економить 2600 доларів на оренді, чому дуже рада.

Водночас із нею живе її собака, а коли її "накриває" клаустрофобія, то вона вирушає працювати на дах будівлі, в якій живе.

Алайна Рандаццо зазначила, що її мініквартира і більше схожа на тюремну камеру, але орендувати її вдалося важко — охочих було дуже багато.

[ + – ] Спати Алайне доводиться під стелею Фото: Скриншот

Квартира Алайни знаходиться в хорошому районі на Манхеттені, але водночас користуватися доводиться душем і туалетом, які розташовані далі коридором.

Перше, що вона бачить, коли відчиняє двері своєї квартири, це її кухня. Плита з двома конфорками та раковина розташовані над мініхолодильником та невеликою шафкою, де вона зберігає їжу та косметику.

Над плитою є мікрохвильова піч, а також ще дві невеликі шафки. Вона пояснила, що раніше зберігала там їжу, але припинила, коли зрозуміла, що в будинку водяться миші.

Рандаццо розповіла, що навіть інколи готує. Спить вона під стелею, тож бойфренда зараз у неї немає, бо хлопці до таких випробувань були не готові.

Її одяг висить на гачках на стіні, а собаку вона іноді віддає на перетримку, коли їй стає нестерпно бути в настільки маленькому приміщенні.

[ + – ] Найменша квартира в Нью-Йорку

Але Алайна сказала, що її все влаштовує. Вона й не думала, що їй потрібно так мало, доки вона не переїхала до своєї крихітної квартири.

Цього літа середня ціна оренди на Манхеттені досягла ще одного історичного максимуму, оскільки вищі ставки за іпотечними кредитами і ціни на житло підштовхнули потенційних покупців до оренди житла.

Середня орендна плата в густонаселеному окрузі США зросла до 5113 доларів у липні, що на 28 відсотків більше, ніж рік тому, згідно зі звітом брокерської фірми з нерухомості Дугласа Еллімана.

Нагадаємо, раніше мешканка Лондона показала, як живе зі своєю родиною у Тауері. Її батько – біфітер, або палацовий страж, який стежить за воронами, охороняє королівські коштовності та проводить екскурсії.