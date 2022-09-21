Американка показала, як живе у Нью-Йорку у квартирі розміром із тюремну камеру
За кімнату без санвузла на Манхеттені Алайн Рандаццо платить 650 доларів на місяць, що дуже дешево за місцевими мірками
Історії про те, як важко знайти житло в Нью-Йорку і наскільки дорого воно коштує, ходять давно, але 25-річна Алайн Рандаццо вразила всіх, показавши свою крихітну квартирку в 7,5 кв.м. (80 кв. футів), за яку вона платить 650 доларів на місяць. Про це пише Daily Mail.
Алайна провела екскурсію блогеру Калебу Сімпсону своїми дуже скромними апартаментами, де немає санвузла і духовки і спати доводиться під стелею.
Зате вона має крихітну кухню, точніше кухонний куточок з раковиною і плитою на дві конфорки, вистачає місця для розкладного дивана і плазмового телевізора.
Дівчина працює у сфері IT і раніше винаймала квартиру більшу, але тепер вона економить 2600 доларів на оренді, чому дуже рада.
Водночас із нею живе її собака, а коли її "накриває" клаустрофобія, то вона вирушає працювати на дах будівлі, в якій живе.
Алайна Рандаццо зазначила, що її мініквартира і більше схожа на тюремну камеру, але орендувати її вдалося важко — охочих було дуже багато.
Квартира Алайни знаходиться в хорошому районі на Манхеттені, але водночас користуватися доводиться душем і туалетом, які розташовані далі коридором.
Перше, що вона бачить, коли відчиняє двері своєї квартири, це її кухня. Плита з двома конфорками та раковина розташовані над мініхолодильником та невеликою шафкою, де вона зберігає їжу та косметику.
Над плитою є мікрохвильова піч, а також ще дві невеликі шафки. Вона пояснила, що раніше зберігала там їжу, але припинила, коли зрозуміла, що в будинку водяться миші.
Рандаццо розповіла, що навіть інколи готує. Спить вона під стелею, тож бойфренда зараз у неї немає, бо хлопці до таких випробувань були не готові.
Її одяг висить на гачках на стіні, а собаку вона іноді віддає на перетримку, коли їй стає нестерпно бути в настільки маленькому приміщенні.
Але Алайна сказала, що її все влаштовує. Вона й не думала, що їй потрібно так мало, доки вона не переїхала до своєї крихітної квартири.
Цього літа середня ціна оренди на Манхеттені досягла ще одного історичного максимуму, оскільки вищі ставки за іпотечними кредитами і ціни на житло підштовхнули потенційних покупців до оренди житла.
Середня орендна плата в густонаселеному окрузі США зросла до 5113 доларів у липні, що на 28 відсотків більше, ніж рік тому, згідно зі звітом брокерської фірми з нерухомості Дугласа Еллімана.
Нагадаємо, раніше мешканка Лондона показала, як живе зі своєю родиною у Тауері. Її батько – біфітер, або палацовий страж, який стежить за воронами, охороняє королівські коштовності та проводить екскурсії.