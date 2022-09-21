Без бороды и усов. Джонни Депп испугал фанатов измученным видом (фото)
Актер примерил бандану с символами пиратства.
59-летний голливудский актер Джонни Депп испугал фанатов измученным видом. Свежие фото знаменитости распространяются в соцсетях.
На снимке звезда "Пиратов Карибского моря" появился без бороды и усов, в черной бандане с символами пиратства, футболке с дырками и кофточке цвета хаки. Актер заметно поправился и состарился.
На фото бывший супруг Эмбер Херд позирует с неизвестной девушкой.
В начале лета 2022 59-летний Джонни Депп выиграл длительный судебный процесс со своей бывшей женой, звездой фильма "Аквамен" Эмбер Херд. Она обвиняла голливудскую знаменитость в домашнем насилии, из-за чего Депп лишился ряда контрактов на сотрудничество, а его карьера в мире шоу-бизнеса практически была разрушена.
Однако после победы в суде и отбеливания своего имени актер постепенно возвращается к работе в Голливуде.
Напомним, вскоре фанаты звездной пары смогут посмотреть двухсерийное продолжение истории о Джонни Деппе и Эмбер Херд.
Также Фокус писал о необычном подарке от Джонни Деппа его бывшей девушке, британской супермодели Кейт Мосс.