Без бороды и усов. Джонни Депп испугал фанатов измученным видом (фото)

Актер примерил бандану с символами пиратства.

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59-летний голливудский актер Джонни Депп испугал фанатов измученным видом. Свежие фото знаменитости распространяются в соцсетях.

На снимке звезда "Пиратов Карибского моря" появился без бороды и усов, в черной бандане с символами пиратства, футболке с дырками и кофточке цвета хаки. Актер заметно поправился и состарился.

На фото бывший супруг Эмбер Херд позирует с неизвестной девушкой.

[ + – ] Свежее фото Джонни Деппа

В начале лета 2022 59-летний Джонни Депп выиграл длительный судебный процесс со своей бывшей женой, звездой фильма "Аквамен" Эмбер Херд. Она обвиняла голливудскую знаменитость в домашнем насилии, из-за чего Депп лишился ряда контрактов на сотрудничество, а его карьера в мире шоу-бизнеса практически была разрушена.

Однако после победы в суде и отбеливания своего имени актер постепенно возвращается к работе в Голливуде.

[ + – ] Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

Напомним, вскоре фанаты звездной пары смогут посмотреть двухсерийное продолжение истории о Джонни Деппе и Эмбер Херд.

Также Фокус писал о необычном подарке от Джонни Деппа его бывшей девушке, британской супермодели Кейт Мосс.