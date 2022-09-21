Без бороди та вусів. Джонні Депп налякав фанів змарнілим виглядом (фото)

Актор приміряв бандану із символами піратства.

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59-річний голлівудський актор Джонні Депп налякав фанатів змарнілим виглядом. Свіже фото знаменитості шириться у соцмережах.

На знімку зірка "Піратів Карибського моря" постав без бороди та вусів, у чорній бандані із символами піратів, футболці з дірками та кофтині кольору хакі. Актор помітно погладшав та постарів.

На фото колишній чоловік Ембер Герд позує з невідомою дівчиною.

[ + – ] Свіже фото Джонні Деппа

На початку літа 2022 59-річний Джонні Депп виграв тривалий судовий процес зі своєю колишньою дружиною, зіркою фільму "Аквамен" Ембер Герд. Вона звинувачувала голлівудську знаменитість у домашньому насильстві, через що Депп втратив низку контрактів на співпрацю, а його кар'єра у світі шоубізнесу практично була зруйнована.

Проте після перемоги у суді та відбілення свого імені актор поступово повертається до роботи в Голлівуді.

[ + – ] Джонні Депп та Ембер Герд Фото: Getty Images

Нагадаємо, незабаром фанати зіркової пари зможуть подивитися двосерійне продовження історії про Джонні Деппа та Ембер Герд.

Також Фокус писав про незвичайний подарунок від Джонні Деппа його колишній дівчині, британській супермоделі Кейт Мосс.