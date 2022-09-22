Дженнифер Лопес и Бен Аффлек определили цену измены в брачном договоре

На артистку и ее избранника большое влияние оказывает окружение.

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53-летняя американская певица Дженнифер Лопес и ее муж, оскароносный актер Бен Аффлек заключили брачный договор, в котором указали конкретную цену измены. Об этом пишет Marca.

Звездные супруги оценили вероятную измену друг друга в кругленькую сумму — 5 миллионов долларов (более 180 млн грн). Это правило действует как в отношении певицы, так и в отношении ее избранника.

По словам инсайдера, Джей Ло опасается, что надоест своему возлюбленному, поэтому решила перестраховаться на случай вероятной измены. Также на пару серьезно влияет окружающая среда, что и заставило их добавить такой пункт в брачный договор.

[ + – ] Свадьба Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

"Дженнифер пытается сохранять отношения интересными. Она не планирует разводиться через несколько недель после женитьбы, и сознательно относится к тому, что люди говорят о них", — признается источник, близкий к голливудской паре.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились летом 2022 после 20-летнего "перерыва" в своих романтических отношениях, ведь в начале 2000-х они уже планировали узаконить свои отношения, однако в последний момент оскароносный актер передумал. Весной 2021 Джей Ло и Бена Аффлека заподозрили в восстановлении их романа, что впоследствии подтвердилось.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Напомним, Дженнифер Лопес сходила на шопинг с 16-летней дочерью Бена Аффлека.

Также Фокус писал об откровении Джей Ло относительно начала ее карьеры в мире шоу-бизнеса.